Indul a roncsprogram

A program teljes költségvetése 200 millió lej. A magánszemélyeknek szóló roncsautóprogram esetében péntekig közvitán lesz a rendelet, ezután következik a kereskedők regisztrációs időszaka, majd indul a program – nyilatkozta a miniszter. A belső égésű motorral szerelt autókra, a hibrid és plug-in hibrid modellekre vonatkozó utalványok összege változatlan marad, az elektromos autók esetében az utalvány értéke 18 500 lej lesz.