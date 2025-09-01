Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Indul a roncsprogram

2025. szeptember 1., hétfő, Belföld

Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter tegnap bejelentette, hogy a magánszemélyek számára szóló roncsautóprogram legkésőbb szeptember végén elindul.

    Fotó: Pexels

A program teljes költségvetése 200 millió lej. A magánszemélyeknek szóló roncsautóprogram esetében péntekig közvitán lesz a rendelet, ezután következik a kereskedők regisztrációs időszaka, majd indul a program – nyilatkozta a miniszter. A belső égésű motorral szerelt autókra, a hibrid és plug-in hibrid modellekre vonatkozó utalványok összege változatlan marad, az elektromos autók esetében az utalvány értéke 18 500 lej lesz.

