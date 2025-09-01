Folytatódnak a fejlesztések

A fejlesztési minisztérium az elmúlt 17 napban közel 2,4 milliárd lejt utalt ki az elvégzett építkezések és fejlesztések számláira – jelentette be Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter.
A minisztérium 1,5 milliárd lejt a helyreállítási alapból finanszírozott munkálatokra, közel 620 millió lejt az Anghel Saligny-programra és mintegy 200 millió lejt az Országos Beruházási Társaság által kivitelezett fejlesztésekre utalt ki. „Az RMDSZ azért vállalt szerepet a jelenlegi kormányban, hogy közösségünk számára biztosítsa a szükséges pénzügyi forrásokat a településeinket gyarapító beruházások folytatásához” – nyilatkozta Cseke Attila.