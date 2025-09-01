Folytatódnak a fejlesztések

Következő írásunk

Barót képviselő-testülete csütörtöki ülésén leszavazta Benedek-Huszár János polgármester előterjesztését a bibarcfalvi és felsőrákosi általános iskolák épületének hőszigetelésére vonatkozó engedélyezési és kivitelezési terv, valamint a munkálatok odaítélési dokumentációja elfogadásáról. A tanácstagok egy, a napokban megjelent kormányhatározatra hivatkozva úgy ítélték meg, nincs értelme tovább költekezni, jövő év végéig egészen biztosan nem jut pénzhez az önkormányzat, és utólag is kétséges.