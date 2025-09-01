Barót képviselő-testülete csütörtöki ülésén leszavazta Benedek-Huszár János polgármester előterjesztését a bibarcfalvi és felsőrákosi általános iskolák épületének hőszigetelésére vonatkozó engedélyezési és kivitelezési terv, valamint a munkálatok odaítélési dokumentációja elfogadásáról. A tanácstagok egy, a napokban megjelent kormányhatározatra hivatkozva úgy ítélték meg, nincs értelme tovább költekezni, jövő év végéig egészen biztosan nem jut pénzhez az önkormányzat, és utólag is kétséges.

Vegyék le a napirendről

Már a napirend előterjesztésekor a polgármester párttársa, az RMDSZ frakcióvezetője, Pál-Szilágyi Zoltán kezdeményezte, hogy a kérdést vegyék le napirendről. Magyarázata szerint megjelent egy kormányhatározat, amelynek értelmében országszerte leállítják azokat a beruházásokat, amelyeket még nem kezdtek el. Benedek-Huszár János úgy vélte, nincs igaza a frakcióvezetőnek. Az ő értelmezése szerint az előterjesztés nem mond ellent az idézett 41-es sürgősségi kormányhatározatnak, ezért kérte, maradjon napirenden.

Pál-Szilágyi Zoltán erre románul idézte a minisztériumi honlapról származó törvényi előírást: az Országos Helyreállítási program (PNRR) azon beruházásait, amelyek nem estek át a közbeszerzési eljáráson, leállítják. Azon beruházásokat, melyek előkészítés alatt állnak (tanulmányok és engedélyezések szintjén), 2026. december 31-ig felfüggesztik. „Elég ennyi, vagy olvassam tovább is?” – kérdezte.

Benedek-Huszár János nem vonta kétségbe, hogy szó szerint úgy írja, amint a frakcióvezető idézte, de véleménye szerint nem mindegy, miként értelmezzük a mondatokat. Olvasata szerint az csak azokra a programokra vonatkozik, amelyekre a finanszírozási szerződés aláírása után egyetlen lépést sem tettek. Nem ilyen kezdetleges helyzetben van viszont a felsőrákosi és bibarcfalvi általános iskolák felújítását célzó pályázat: a finanszírozási szerződés aláírása után leszerződték és elkészítették, valamint jóváhagyták a megvalósíthatósági tanulmányt, kész a kivitelezési terv, az építési engedély kibocsátásához szükséges terv, kiadták az építési engedélyt, a tervellenőrök elvégezték a feladatukat, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem történt semmi beszerzés.

A polgármester felhívta Pál-Szi­lágyi Zoltán figyelmét arra is: a sürgősségi kormányrendelet azt is írja, hogy a megszorító intézkedések csak addig alkalmazandók, „amíg az Európai Bizottság jóváhagyja a 2021. november 3-án kiadott elsődleges döntését a PNRR projektjeinek, programjainak véghezviteléhez”. Megtörténhet az is – magyarázta –, hogy mire lejár az átlagosan két-három hónapig tartó közbeszerzési eljárás, a kormány megkapja az igényelt kedvezményeket, és a városháza kiadhatja a munkakezdési utasítást. Ha viszont a közbeszerzésnek csak késlekedve fognak neki, megtörténhet, hogy „lekéssük azt a vonatot, amelyre az előző esetben fel tudnánk ülni”.

Lázár János ülésvezető javaslatára a tervezet napirenden maradt, de vélni lehetett, az álláspontok nem fognak változni.

Megérné a beruházás?

Öt más természetű határozat elfogadása és egynek a visszavonása után a hetedik napirendi pont következett, a vita pedig ott folytatódott, ahol abbahagyták. A városvezető ismételten elmondta: a két iskola modernizálását lehetővé tevő pályázat sikerességének érdekében 2023 elejétől dolgoznak. Elkészítették a megvalósíthatósági tanulmányt – ezt még a korábbi testületi tagok hagyták jóvá –, kiváltották az építési engedélyt és jóváhagyták a műszaki-kivitelezési és az engedélyezési tervet. Elkészültek a kivitelezési szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás dokumentumai is. Igaza van Pál-Szilágyi Zoltánnak, a PNRR-ben szereplő projektek megszorítás áldozatául esnek, de a baróti önkormányzat által benyújtott pályázatok nem fognak azok közé kerülni, hiszen már előrehaladottabb állapotban vannak – érvelt Benedek-Huszár János. A polgármester arról is biztosította a testületet, nem kell tartaniuk attól, hogy anyagilag rosszul járnak: amennyiben a minisztérium nem támogatja a pályázatot, esetleg az önrész az önkormányzat számára túl nagy lesz, a közbeszerzési dokumentáció egyik záradéka szerint még mindig megtehetik, hogy nem írják alá a szerződést, amiért nem kell kárpótlást fizetniük.

Bán István (Erdélyi Magyar Erő) úgy vélte, minél tovább viszik a pályázatokat, annál több lesz a kiadás. Meglehet, jogilag fedve lesznek, ha a későbbiekben a város nem írja alá a szerződést, de anyagilag biztosan rosszul fognak járni. „A végén könnyű, nem írjuk alá a szerződést, nem veszít senki, csak Barót város veszíti el ezeknek a lépéseknek a kifizetett összegét” – mondotta.

A polgármester válaszában úgy fogalmazott, jogos azt mondani, hogy az önrész és kivitelezés drágulni fog a megnövekedett energiaárak, anyagárak vagy a minimálbér miatt, de ez nem csak helyben van így, hanem országszinten. A felvonultatott értékek viszont mind csak becsültek, a végső leszerződött érték minden bizonnyal kisebb lesz. „Ebben a pillanatban a becsült költségvetés szerint valóban egy nagyon jelentős önrész van. Viszont mivel mindig a konkrét végső ajánlat mondja meg, hogy azt mennyiből lehet elkészíteni, ezért mondom, hogy bátran vágjunk neki” – érvelt Benedek-Huszár János.

Gondoskodni kell az épületekről

Fontos a felújítás azért is, mert a gyermekek – mindkét helyen 45-en vannak beiskolázva – nem megfelelő körülmények között tanulnak. A felsőrákosi iskola tetejének állapotát három éve kalákával némileg javították, de a teljes tetőfelújítás nem odázható sokáig, és belül is sok a teendő, a tornaterem pedig romos. „A bibarcfalvi iskolára 1,45 millió lejt, a felsőrákosira 1,32 millió lejt ad az Európai Unió. És mi tegyük hozzá a mi részünket, hogy legyen egy olyan felújítás, amely a következő harminc évre műszaki, esztétikai, energiagazdálkodási szempontból viszi az épületet” – érvelt tovább a polgármester, hozzátéve: nemcsak a Baróton tanulók számára kell jó körülményeket biztosítani a tanuláshoz, hanem egyenlő módon kell fejleszteniük a falvak intézményeit is.

Pál-Szilágyi Zoltán ismertette a gazdasági szakbizottság jegyzőkönyvét: négyen nem nyilvánítottak véleményt, egyvalaki ellenezte, így nem támogatják a tervezetet, majd a saját álláspontját fejtette ki. Mint mondotta, a bizottság és személy szerint ő is támogatott minden olyan beruházást, amelynek volt értelme és valós esélye a megvalósulásra. Jelen esetben viszont nem tud erre a beruházásra is rábólintani, hiszen nem elég, hogy a két épület teljes körű felújítására közel ötmillió lej önrészt kellene biztosítaniuk (azzal viszont nem rendelkeznek), de még az idézett sürgősségi kormányhatározat is kimondja, hogy jövő év végéig semmit sem adnak. Azzal egyetért, hogy az épületeket fel kell újítani, de biztos abban, hogy létezik olcsóbb megoldás is. Ő az RMDSZ választmányának, majd a frakciónak is azt mondta, hogy jóval kevesebből, akár nyolcszázezer lejből is megoldható a felújítás.

Benedek-Huszár János válaszában úgy fogalmazott: tiszteletben tartja a frakcióvezető véleményét, de azt nem osztja. Akkor kell dönteni, amikor konkrét árajánlat érkezik, s kiderül, az önrészt fedezni tudja-e az önkormányzat vagy sem: lehet a duplája, de lehet fele is. Nem szabad megfosztaniuk magukat attól, hogy megtudják, „valós piaci alapon elkészített ajánlatok szerint ezeknek az épületeknek a felújítása mennyibe kerül”.

Szavazáskor mindössze ketten támogatták a tervezetet, a többi tanácstag – legyen az RMDSZ-es, EMSZ-es vagy MPE-s – tartózkodott, így azt nem fogadták el.

Benedek-Huszár János köszönetet mondott szavazatukért párttársai­nak, Szakács László alpolgármesternek és Vida Enikőnek, a tartózkodóknak pedig figyelmébe ajánlotta: „Önök ezáltal egyrészt eldobtak 2,7 millió lej támogatást, amit kapott volna Barót város két iskolaépület renoválására, ugyanakkor elutasították azt a jogos igényét a felsőrákosi és a bibarcfalvi diákoknak, tanszemélyzetnek, valamint szülőknek, hogy ők is egy méltó körülmények között felépített, felújított és felszerelt iskolába járjanak.”

A szavazást követően sem ült el a vita, többen is visszautasították a polgármester utolsó mondatait. Benedek-Huszár János végezetül úgy vélte, ha ez a tanácstagok kérdéshez való hozzáállása, akkor a köpeci iskola modernizálását lehetővé tevő pályázatot sem lesz értelme előterjeszteni.