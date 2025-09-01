Nyolcvanhat fotÃ³s tÃ¶bb mint nÃ©gyszÃ¡z alkotÃ¡sÃ¡t csodÃ¡lhattÃ¡k meg tegnap az ErzsÃ©bet parkban az arra jÃ¡rÃ³k a magyar fotogrÃ¡fia napjÃ¡ra kÃ©szÃ¼lt kiÃ¡llÃ­tÃ¡son. Ez alkalommal egyben a vÃ¡ros egyik meghatÃ¡rozÃ³ fotÃ³klubjÃ¡nak az Ã©ves tÃ¡rlatÃ¡t is megnyitottÃ¡k.

A fotÃ³piknik igazi seregszemlÃ©je volt a hÃ¡romszÃ©ki, mi tÃ¶bb, a SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃ¡s telepÃ¼lÃ©seirÅ‘l is Ã©rkezÅ‘ fotÃ³soknak. A helyi fotÃ³klubok â€“ a Mohos, a KÃ©pVidÃ©k AlkotÃ³csoport, a MÅ±vÃ©szeti Ã©s NÃ©piskola fotÃ³kÃ¶re, az SzMÃšE â€“ mellett a szÃ©kelyudvarhelyi Spektrum Ã©s a csÃ­kszeredai Prizma tagjai is elhoztÃ¡k alkotÃ¡saikat, de kÃ¶zel fÃ©lszÃ¡z fÃ¼ggetlen alkotÃ³ is jelen volt.Â

Az Ã¶sszessÃ©gÃ©ben nyolcvanhat kiÃ¡llÃ­tÃ³ nagy mÃ©retÅ± fÃ©nykÃ©pei valÃ³sÃ¡ggal megtÃ¶ltÃ¶ttÃ©k a parkot, a fÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt kifeszÃ­tett kÃ¶telekre rÃ¶gzÃ­tett fotÃ³k mind tematikailag, mind a kivitelezÃ©s szempontjÃ¡bÃ³l a fÃ©nykÃ©p ezer arcÃ¡t mutattÃ¡k meg. Ha a rendezvÃ©ny mÃ©reteiben Ã­gy gyarapszik, a vÃ¡ros elÃ¶ljÃ¡rÃ³inak a park bÅ‘vÃ­tÃ©sÃ©t kell tervbe venniÃ¼k â€“ jegyeztÃ¼k meg TorÃ³ Attila szervezÅ‘nek a sokszÃ­nÅ± Ã©s igazÃ¡n gazdag kavalkÃ¡d kapcsÃ¡n.Â

Az esemÃ©nyre SepsiszentgyÃ¶rgy egyik meghatÃ¡rozÃ³ fotÃ³sa, a jelenleg NÃ©metorszÃ¡gban Ã©lÅ‘ Bortnyik GyÃ¶rgy is hazalÃ¡togatott, felvÃ©telei nem hiÃ¡nyozhattak a tÃ¡rlatrÃ³l. De jelen volt a vÃ¡ros Ã©s a vidÃ©k szinte minden ismert fotÃ³sa, mi tÃ¶bb, a Fundamentum EgyesÃ¼let Gyerekszemmel fotÃ³pÃ¡lyÃ¡zata jÃ³voltÃ¡bÃ³l diÃ¡kalkotÃ³k fÃ©nykÃ©peit is kiÃ¡llÃ­tottÃ¡k.

A Mohos FotÃ³klub Ã©ves bemutatkozÃ¡sÃ¡t immÃ¡r harmadik Ã©ve idÅ‘zÃ­tik erre az Ã¼nnepre. Hlavathy KÃ¡roly elnÃ¶k a megnyitÃ³n ismertette a klub gazdag Ã©ves tevÃ©kenysÃ©gÃ©t, tagjaik alkotÃ³tÃ¡borok, szakmai esemÃ©nyek Ã©s kiÃ¡llÃ­tÃ¡sok egÃ©sz sorÃ¡n vettek rÃ©szt. A legfontosabbnak viszont azt tartja, hogy a heti rendszeressÃ©ggel talÃ¡lkozÃ³ fotÃ³sok egyÃ©nisÃ©gÃ¼k Ã©s Ã©rdeklÅ‘dÃ©si kÃ¶rÃ¼k nyomÃ¡n talÃ¡ljanak rÃ¡ sajÃ¡t hangjukra.

A magyar fotogrÃ¡fia napjÃ¡t 2003 Ã³ta tartjÃ¡k augusztus 29-Ã©n annak apropÃ³jÃ¡n, hogy 1840. augusztus 29-Ã©n a Magyar TudÃ³s TÃ¡rsasÃ¡g gyÅ±lÃ©sÃ©n VÃ¡llas Antal mÃ©rnÃ¶k, matematikus, egyetemi tanÃ¡r, az MTA tagja bemutatta, hogyan lehet fÃ©nyÃ©rzÃ©keny anyagra kÃ©pet rÃ¶gzÃ­teni. Ez volt az elsÅ‘ alkalom, hogy MagyarorszÃ¡gon nyilvÃ¡nos rendezvÃ©nyen dagerrotÃ­piÃ¡t, azaz fÃ©nykÃ©pet kÃ©szÃ­tettek â€“ hÃ­vtÃ¡k fel a figyelmet a szervezÅ‘k.