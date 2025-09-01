HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

A magyar fotogrÃ¡fia napja SepsiszentgyÃ¶rgyÃ¶nTÃ¶bb mint nÃ©gyszÃ¡z fotÃ³ a parkban

2025. szeptember 1., hÃ©tfÅ‘, KÃ¶zÃ©let

Nyolcvanhat fotÃ³s tÃ¶bb mint nÃ©gyszÃ¡z alkotÃ¡sÃ¡t csodÃ¡lhattÃ¡k meg tegnap az ErzsÃ©bet parkban az arra jÃ¡rÃ³k a magyar fotogrÃ¡fia napjÃ¡ra kÃ©szÃ¼lt kiÃ¡llÃ­tÃ¡son. Ez alkalommal egyben a vÃ¡ros egyik meghatÃ¡rozÃ³ fotÃ³klubjÃ¡nak az Ã©ves tÃ¡rlatÃ¡t is megnyitottÃ¡k.

  • FotÃ³: Albert Levente
    FotÃ³: Albert Levente

A fotÃ³piknik igazi seregszemlÃ©je volt a hÃ¡romszÃ©ki, mi tÃ¶bb, a SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃ¡s telepÃ¼lÃ©seirÅ‘l is Ã©rkezÅ‘ fotÃ³soknak. A helyi fotÃ³klubok â€“ a Mohos, a KÃ©pVidÃ©k AlkotÃ³csoport, a MÅ±vÃ©szeti Ã©s NÃ©piskola fotÃ³kÃ¶re, az SzMÃšE â€“ mellett a szÃ©kelyudvarhelyi Spektrum Ã©s a csÃ­kszeredai Prizma tagjai is elhoztÃ¡k alkotÃ¡saikat, de kÃ¶zel fÃ©lszÃ¡z fÃ¼ggetlen alkotÃ³ is jelen volt.Â 

Az Ã¶sszessÃ©gÃ©ben nyolcvanhat kiÃ¡llÃ­tÃ³ nagy mÃ©retÅ± fÃ©nykÃ©pei valÃ³sÃ¡ggal megtÃ¶ltÃ¶ttÃ©k a parkot, a fÃ¡k kÃ¶zÃ¶tt kifeszÃ­tett kÃ¶telekre rÃ¶gzÃ­tett fotÃ³k mind tematikailag, mind a kivitelezÃ©s szempontjÃ¡bÃ³l a fÃ©nykÃ©p ezer arcÃ¡t mutattÃ¡k meg. Ha a rendezvÃ©ny mÃ©reteiben Ã­gy gyarapszik, a vÃ¡ros elÃ¶ljÃ¡rÃ³inak a park bÅ‘vÃ­tÃ©sÃ©t kell tervbe venniÃ¼k â€“ jegyeztÃ¼k meg TorÃ³ Attila szervezÅ‘nek a sokszÃ­nÅ± Ã©s igazÃ¡n gazdag kavalkÃ¡d kapcsÃ¡n.Â 

Az esemÃ©nyre SepsiszentgyÃ¶rgy egyik meghatÃ¡rozÃ³ fotÃ³sa, a jelenleg NÃ©metorszÃ¡gban Ã©lÅ‘ Bortnyik GyÃ¶rgy is hazalÃ¡togatott, felvÃ©telei nem hiÃ¡nyozhattak a tÃ¡rlatrÃ³l. De jelen volt a vÃ¡ros Ã©s a vidÃ©k szinte minden ismert fotÃ³sa, mi tÃ¶bb, a Fundamentum EgyesÃ¼let Gyerekszemmel fotÃ³pÃ¡lyÃ¡zata jÃ³voltÃ¡bÃ³l diÃ¡kalkotÃ³k fÃ©nykÃ©peit is kiÃ¡llÃ­tottÃ¡k.

A Mohos FotÃ³klub Ã©ves bemutatkozÃ¡sÃ¡t immÃ¡r harmadik Ã©ve idÅ‘zÃ­tik erre az Ã¼nnepre. Hlavathy KÃ¡roly elnÃ¶k a megnyitÃ³n ismertette a klub gazdag Ã©ves tevÃ©kenysÃ©gÃ©t, tagjaik alkotÃ³tÃ¡borok, szakmai esemÃ©nyek Ã©s kiÃ¡llÃ­tÃ¡sok egÃ©sz sorÃ¡n vettek rÃ©szt. A legfontosabbnak viszont azt tartja, hogy a heti rendszeressÃ©ggel talÃ¡lkozÃ³ fotÃ³sok egyÃ©nisÃ©gÃ¼k Ã©s Ã©rdeklÅ‘dÃ©si kÃ¶rÃ¼k nyomÃ¡n talÃ¡ljanak rÃ¡ sajÃ¡t hangjukra.

A magyar fotogrÃ¡fia napjÃ¡t 2003 Ã³ta tartjÃ¡k augusztus 29-Ã©n annak apropÃ³jÃ¡n, hogy 1840. augusztus 29-Ã©n a Magyar TudÃ³s TÃ¡rsasÃ¡g gyÅ±lÃ©sÃ©n VÃ¡llas Antal mÃ©rnÃ¶k, matematikus, egyetemi tanÃ¡r, az MTA tagja bemutatta, hogyan lehet fÃ©nyÃ©rzÃ©keny anyagra kÃ©pet rÃ¶gzÃ­teni. Ez volt az elsÅ‘ alkalom, hogy MagyarorszÃ¡gon nyilvÃ¡nos rendezvÃ©nyen dagerrotÃ­piÃ¡t, azaz fÃ©nykÃ©pet kÃ©szÃ­tettek â€“ hÃ­vtÃ¡k fel a figyelmet a szervezÅ‘k.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   SzerzÅ‘: Ferencz Csaba Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-09-01 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 238 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 5 Szavazatok szÃ¡ma: 2
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint feljut-e a mostani idÃ©nyben a SuperLigÃ¡ba a Sepsi OSK?









eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 19
szavazÃ³gÃ©p
2025-09-01: KÃ¶zÃ©let - Hecser LÃ¡szlÃ³:

LeszavaztÃ¡k Benedek-HuszÃ¡r JÃ¡nos elÅ‘terjesztÃ©sÃ©t (Ã‰rtelmetlennek lÃ¡ttÃ¡k a pÃ¡lyÃ¡zat folytatÃ¡sÃ¡t)

BarÃ³t kÃ©pviselÅ‘-testÃ¼lete csÃ¼tÃ¶rtÃ¶ki Ã¼lÃ©sÃ©n leszavazta Benedek-HuszÃ¡r JÃ¡nos polgÃ¡rmester elÅ‘terjesztÃ©sÃ©t a bibarcfalvi Ã©s felsÅ‘rÃ¡kosi Ã¡ltalÃ¡nos iskolÃ¡k Ã©pÃ¼letÃ©nek hÅ‘szigetelÃ©sÃ©re vonatkozÃ³ engedÃ©lyezÃ©si Ã©s kivitelezÃ©si terv, valamint a munkÃ¡latok odaÃ­tÃ©lÃ©si dokumentÃ¡ciÃ³ja elfogadÃ¡sÃ¡rÃ³l. A tanÃ¡cstagok egy, a napokban megjelent kormÃ¡nyhatÃ¡rozatra hivatkozva Ãºgy Ã­tÃ©ltÃ©k meg, nincs Ã©rtelme tovÃ¡bb kÃ¶ltekezni, jÃ¶vÅ‘ Ã©v vÃ©gÃ©ig egÃ©szen biztosan nem jut pÃ©nzhez az Ã¶nkormÃ¡nyzat, Ã©s utÃ³lag is kÃ©tsÃ©ges.
2025-09-01: MÃ¡rÃ³l holnapra - Demeter J. IldikÃ³:

Az igazi katasztrÃ³fa az elvÃ¡ndorlÃ¡s lesz

HÃ¡rom hÃ³nap telt el a parajdi katasztrÃ³fa Ã³ta, Ã©s bÃ¡r a hatÃ³sÃ¡gok gyors kivizsgÃ¡lÃ¡st Ã­gÃ©rtek, mÃ©g mindig nem kÃ©szÃ¼ltek el vele. Ennyi idÅ‘ utÃ¡n sincs felelÅ‘se a tÃ¶rtÃ©nteknek, ami miatt megÃ©lhetÃ©s nÃ©lkÃ¼l maradtak tÃ¶bb ezren, ivÃ³vÃ­z nÃ©lkÃ¼l tÃ¶bb tÃ­zezren Ã©s gyÃ³gyterÃ¡pia nÃ©lkÃ¼l tÃ¶bb szÃ¡zezren.Â 
rel="noreferrer"