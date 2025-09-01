Lovas és favágónap Gelencén

Előző esztendőkben külön időpontban és más-más helyszínen tartották meg a két eseményt, amelyeket idén – arra való tekintettel, hogy a lovas és gazdatársadalom nagyjából fedi egymást – egy hétvégére vontak össze. Szombaton a lóvontatású rönkhúzó és favágó ügyességi versenyé volt a főszerep. A rönkhúzó verseny irányítója a nyujtódi Ugron Attila, az Erdélyi Lovaskaszkadőr Egyesület vezetője volt, aki kifogástalan szakértelemmel és sportszerűen vezette le a vetélkedést. Tilos volt ostort használni, és a kötelező viselethez a kalap is hozzátartozott.

A gelencei, kovásznai, torjai, bélafalvi, kézdimartonfalvi, pákéi, szörcsei és kézdiszentléleki versenyzők négy kategóriában álltak rajthoz, hasonló szabályzattal, mint a Háromszéki lovas napokon. A lovak zöme hidegvérű, erdőben dolgozó munkaló volt. A kettes kicsi kategóriában négyen versenyeztek, első a kovásznai Becsek Attila lett (lova 130,5 métert húzta a rönköt), a második helyen a szörcsei Ambrus Attila végzett 110,9 méter), harmadik pedig a kézdiszentléleki Miklós Zoltán lett (107 méter). Az egyes kicsi és nagy kategóriában tizennégy-tizennégy versenyző állt rajthoz. Ketten úgy ítélték meg, hogy nem az ő lovuk napja, ezért nem versenyeztek. A huszonnyolc versenyzőből négynek nem sikerült időre befejezie a versenyt.

A kettes nagy kategóriában hatan neveztek be, az első helyezett a kézdimartonfalvi Hengán Richárd (92,6 méter), a második helyen a bélafalvi Páll Előd és Tuzson Csaba végzett (70 méter), harmadik pedig a helybeli Nagy Csaba és Kiss József lett (69 méter). Az egyes nagy kategóriában első Fejér Kálmán lett (97,1 méter), második Nagy Csaba (79,3 méter), harmadik pedig Páll Előd lett (79 méter). Egyes kis kategóriában a győztes a gelencei Kiss József lett (150,3 méter), második a kézdiszentléleki Miklós Zoltán (126 méter), harmadik pedig a szörcsei Ambrus Attila (121,6 méter).

A délutáni láncfűrészes ügyességi versenyre tizenketten neveztek be, időre kellett szét-, majd összeszerelni a láncfűrészt, amellyel egy farönkről kellett levágni egy szeletet precíziós vágással méretre, majd egy másik farönkről a csapokat, végezetül pedig fejszével kettéhasítani egy rönköt. Első helyen a gelencei Bartos Zoltán végzett, második az erdőfülei Fosztó Ákos, harmadik pedig az ozsdolai Lázár Botond lett.

Az esti retró diszkó műszaki okok miatt elmaradt. Tegnap egész napos gazdanapot tartottak, amelyről keddi lapszámunkban közlünk beszámolót.