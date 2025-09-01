Kilencmillió euró az Angustia Egyesületnél

Az első kiírás szeptember 4-én nyílik meg – tájékoztatott Varga Attila, az Angustia Egyesület projektmenedzsere és jogi képviselője. Feltöltöttek az internetre egy intézkedésekre vonatkozó dokumentációt, melyet az érintettek tanulmányozhatnak. „Ez azért is fontos, mert amennyiben a pályázati kiírást követő öt napban a letett projektek összértéke meghaladja a rendelkezésre álló pénz kétszáz százalékát, utána már nem fogadunk el további jelentkezéseket. Vagyis aki gyorsan leteszi a pályázatot, előnyt élvezhet. Az első kiírásunk, mely szeptember 4-én nyílik meg, a startup, vagyis kezdő vállalkozásoknak szól, erre 248 ezer euró van meghirdetve, a legnagyobb elnyerhető összeg ötvenezer euró, míg a legkisebb ötezer euró lehet” – magyarázta az egyesület munkatársa. Az is jó hír, hogy ebben az esetben nincs önrész, a teljes finanszírozást az Angustia biztosítja. „Az összeg kilencven százalékát előre, a szerződéskötést követően azonnal folyósítjuk, ami szintén kedvező a vállalkozó kedvűek számára, tíz százalékát pedig később” – magyarázta Varga Attila, hangsúlyozva, hogy ez az egyetlen előfinanszírozással járó kiírásuk.

A projektmenedzser kifejtette: már nyitott a megújuló energiával kapcsolatos szekció, mely önkormányzatoknak, egyházaknak és civil szervezeteknek szól. „Ebben az esetben is ötvenezer euró a maximálisan megpályázható összeg, a keret szintén 248 ezer euró” – mondotta. Múlt szerdától az önkormányzatok számára is nyitott az alapeszközök beszerzésére kiírt szekciójuk, 31 ezer eurót különítettek el erre a célra.

A pályázatokkal kapcsolatosan a www.angustia.ro oldalon, az Angustia Facebook-profilján vagy az egyesület székhelyén (az esztelneki községháza mögött) nyújtanak bővebb információt.

Az Angustia a vidékfejlesztési alaptól közel 1,8 millió euróval, az Európai Szociális Alaptól pedig 7,5 millió euróval gazdálkodik. Ez utóbbi pályázatokat később hirdetik meg.