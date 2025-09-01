Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Vonattal a repülőtérre

2025. szeptember 1., hétfő, Közélet

Helyiérdekű vasúthálózat építésére pályázik Brassó megye több önkormányzata, az egyik tervezett útvonal pedig Feketehalomtól egészen Sepsiszentgyörgyig nyúlna, ami azt jelenti, hogy vonattal is elérhetővé válik Háromszék központjából a vidombáki repülőtér, ahol ma az ötszázezredik utas fogadására készülnek. 

  Ha minden jól megy, az évtized vége előtt ilyen vonaton is utazhatunk Vidombákra Sepsiszentgyörgyről. Fotó: Facebook / Adrian Ioan Veştea
    Ha minden jól megy, az évtized vége előtt ilyen vonaton is utazhatunk Vidombákra Sepsiszentgyörgyről. Fotó: Facebook / Adrian Ioan Veştea

Összesen három új vonal megépítését tervezik a brassói metropo­liszövezetben és szomszédságában, a megvalósíthatósági tanulmány megrendelésére augusztus 20-án kötöttek szerződést, ugyanazon a napon pedig Brassó polgármestere, George Scripcaru és Brassó megye tanácselnöke, Adrian Veștea egy partnerségi megállapodást is aláírt a projekt megvalósítására. A helyiérdekű vasutat vissza nem térítendő uniós támogatásokból építenék meg, a legtöbb 238 millió eurós beruházásra a 2021–2027-es Közlekedési Program keretében pályáznak, országszinten harmadikként (Kolozs és Bihar megye után) – közölte Facebook-oldalán Adrian Veștea, aki szerint a „Kovászna megyei szomszédaink rendkívüli elragadtatással” fogadták a hírt, hogy a vidombáki repülőtér vonattal is elérhető lesz.

A metropoliszvonatnak (Tren Metropolitan) nevezett, villamos meghajtású, korszerű utasszállító összesen 12 közigazgatási egységet köt össze: Brassó, Feketehalom, Barcarozsnyó, Vidombák, Zernest, Keresztényfalva, Barcaszentpéter, Szászher­mány, Prázsmár, Kökös, Uzon, Sepsiszentgyörgy területén lesznek megállói az elképzelések szerint. Megyénkbe a TM2-es járat fog bejönni, amely Feketehalomról indul, és a vidombáki repülőtér, majd Brassó érintésével tovább a jelenlegi vasúti nyomvonalat követve érkezik Sepsiszentgyörgyre. (Ahonnan egyébként most is elérhető vasúton Vidombák: átszállás nélkül gyorsvonattal 1 óra, személyvonattal 2 óra 20 perc a menetidő, de nem a repülőtérre, hanem a 7200 lelkes városkába visz a meglévő napi két járat.) A TM1-es a segesvári úton fekvő Méhkertekből a brassói vasútállomásig megy, a TM3-as Zernesttől Derestyéig (Brassó bukaresti kijáratáig). A három járat közös csomópontja a brassói Traktor negyedben lesz, ott lehet majd átszállni egyik metropoliszvonatról a másikra. A megvalósíthatósági tanulmányt hat hónap alatt kell befejezni, az építkezés a remények szerint három-négy évig tart. 

Igen nagy, tényleges esély van a megvalósításra – nyilatkozta George Scripcaru a Bună Ziua Brașov portálnak. Brassó polgármestere hangsúlyozta a projekt fontosságát, az eddig befektetett munkát, és kifejezte reményét, hogy sikerül behozni a késést; elmondta, európai uniós tanácsadókat is bevontak az előkészítésbe. 

A helyiérdekű vasútra vonatkozó projekt elindítása után pár nappal Adrian Veştea azt jelentette be, hogy a vidombáki repülőtéren az ötszázezredik utas érkezésére készülnek, aki szeptember elsején éjjeli egy óra előtt pár perccel az Antalyából jövő vakációs járatról fog leszállni. 

Megosztás:   Szerző: Demeter J. Ildikó Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-01 08:00 Cikk megjelenítése: 357 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
