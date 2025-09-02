Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. szeptember 2., kedd

Megemlékezés

Bús temető csendes susogása, / Oda járunk hozzád, ez maradt csak hátra. // Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Minket és mindent, amiért küzdöttél. / A Jóisten áldja meg drága jó szívedet, / 
Angyalok simogassák dolgos két kezedet. // Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Hiányodat megszokni nem lehet, / Csak letörölni az érted hulló könnyeket. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, CSORBA MÁRIÁRA 
(szül. TRINFA) 
halálának második évfordulóján. Nyugodjál békében.
Özvegye, gyermekei, 
unokái, dédunokái, 
menyei és testvérei
Bánatos szívvel emlékezünk az illyefalvi születésű ­sepsiszentgyörgyi 
GÁL MÁRTÁRA
 (szül. KERTÉSZ), 
akit hét éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.
Szerettei
