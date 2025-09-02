Megemlékezés
Bús temető csendes susogása, / Oda járunk hozzád, ez maradt csak hátra. // Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Minket és mindent, amiért küzdöttél. / A Jóisten áldja meg drága jó szívedet, /
Angyalok simogassák dolgos két kezedet. // Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Hiányodat megszokni nem lehet, / Csak letörölni az érted hulló könnyeket. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, CSORBA MÁRIÁRA
(szül. TRINFA)
halálának második évfordulóján. Nyugodjál békében.
Özvegye, gyermekei,
unokái, dédunokái,
menyei és testvérei
4335280
Bánatos szívvel emlékezünk az illyefalvi születésű sepsiszentgyörgyi
GÁL MÁRTÁRA
(szül. KERTÉSZ),
akit hét éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335296