Megemlékezés

Bús temető csendes susogása, / Oda járunk hozzád, ez maradt csak hátra. // Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Minket és mindent, amiért küzdöttél. / A Jóisten áldja meg drága jó szívedet, /

Angyalok simogassák dolgos két kezedet. // Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, / Sírodra szálljon áldás és nyugalom. / Hiányodat megszokni nem lehet, / Csak letörölni az érted hulló könnyeket. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, CSORBA MÁRIÁRA

(szül. TRINFA)

halálának második évfordulóján. Nyugodjál békében.

Özvegye, gyermekei,

unokái, dédunokái,

menyei és testvérei

Bánatos szívvel emlékezünk az illyefalvi születésű ­sepsiszentgyörgyi

GÁL MÁRTÁRA

(szül. KERTÉSZ),

akit hét éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Szerettei

