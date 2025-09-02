A története ötödik idényére készülő Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapata az elmúlt időszakban három légiós leigazolását jelentette be. A Kertész Zoltán irányította háromszéki együtteshez csatlakozik a litván Lukas Žukauskas, a svéd Markus Magnusson, illetve visszatér az orosz Vitalij Karamnov. A narancs-kék mezesek ma 18.30-tól edzőmérkőzést játszanak az előző szezonban a Román Kupában és a bajnokságban egyaránt bronzérmes Bukaresti Steaua ellen a Deme László Műjégpályán.

A háromszéki klubtól a nyáron a fiatal István Sándor mellett három alapember távozott. Molnár Zsombor visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Brassóból, Részegh Zsolt és Márton Koppány különböző okok miatt abbahagyták pályafutásukat. Érkezett a 18 éves sepsiszentgyörgyi Kertész Ákos, aki ezáltal állandó lehetőséget kap a bizonyításra a felnőtt mezőnyben, ugyanakkor csatlakozik három tapasztalt légiós.

Lukas Žukauskas az előző idényben a Galaci CSM mezét öltötte magára. A Duna-parti csapat színeiben 32 mérkőzésen játszott, ezeken 23 gólt jegyzett és kiosztott 24 asszisztot. Pályafutása során Litvániában, Norvégiában, Svédországban és az Egyesült Államokban is jégre lépett, 2021-ben bajnoki címet ünnepelhetett a Kaunas Hockey játékosaként. A 27 éves csatár idén tavasszal a litván válogatottal részt vett az Észtországban rendezett divízió I/B világbajnokságon, ahol veretlenül szereztek aranyérmet és feljutottak a második értékcsoportba (I/A).

Markus Magnusson pályafutása során először szerepelhet hazáján kívül. A jégkorongozó az elmúlt szezonban a Kiruna IF együttesében tíz találkozón három gólpasszt jegyzett, aztán átigazolt a HC Vita Hästen alakulatába, ahol 30 összecsapáson négy találatot és tizenkét asszisztot szerzett. A 29 éves hátvéd a svéd harmad­osztályban 300 mérkőzésen kapott lehetőséget, 27-szer volt eredményes és 127-szer az előkészítő szerepében jeleskedett, ugyanakkor az élvonalban is bemutatkozott.

Lukas Žukauskas a Duna-partról szerződött Háromszékre

Vitalij Karamnov 2021 és 2023 között már erősítette a háromszéki gárdát, 58 meccsen viselte a narancs-kék mezt, ezeken 28 gólt és 36 asszisztot szerzett. A 36 éves csatár az előző idényben a HK Almati együttesében szerepelt, 36 találkozón 7 találatot jegyzett és kiosztott 13 gólpasszt. A tapasztalt játékos korábban Oroszországban, az Egyesült Államokban, Lett­országban, Csehországban és Ukrajnában is játszott. 2018-ban a Szentpétervári Dinamo színeiben megnyerte az orosz másodosztályt, majd 2021-ben ukrán bajnoki címet ünnepelhetett a Donbász Donyeck alakulatával.

„Sikerült olyan játékosokat válogatnunk a keretünkbe, akikre szükségünk volt. A biztonságot követtük, ugyanis két jól ismert légióst szerződtettünk, mivel tisztában vagyunk azzal, hogy mire képes Vitalij Karamnov és Lukas Žukauskas. Markus Magnusson esetében azt gondoljuk, kiváló igazolás lesz, a védelmünk erőssége lehet, vele főleg az emberelőnyös játékunk léphet szintet. Ponterős védő, aki a tapasztalatát átadhatja a fiataloknak” – nyilatkozta Miklós Ervin, a Háromszéki Ágyúsok elnöke.

A székelyföldi csapat a hétvégén megkezdi története ötödik idényét: szeptemberben nyolc mérkőzése lesz, öt a bajnokságban és három a Román Kupában. Ezek közül négy találkozót hazai környezetben játszanak: vasárnap 18.30-tól a címvédő Gyergyói Hoki Klub látogat Kézdivásárhelyre, aztán 19-én és 20-án a Sportul Studențesc érkezik, míg 24-én a Csíkszeredai Sportklub együttesét fogadják a Deme László Műjégpályán.