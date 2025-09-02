A megyei labdarúgó-bajnokság második fordulójában a címvédő Zágon fordulatos találkozót játszott Szitabodza vendégeként, végül az orbaiszéki csapat a hajrában szerzett találattal győzött. Kovászna hozta a kötelezőt idegenben, a fürdőváros együttese kilencszer talált Papolc kapujába, így jobb gólkülönbségének köszönhetően a táblázat élére ugrott.

Maksa és Csernáton is hazai környezetben diadalmaskodott, előbbi a rangsorban utolsó előtti Bodzaforduló, utóbbi pedig a sereghajtó Uzon ellen. A második játéknapon két döntetlen is született, Nagyajta és Perkő, illetve Szentkatolna és az újonc Zágonbárkány nem bírt egymással, ezáltal osztoztak a pontokon. A Barót–Árkos mérkőzést későbbi időpontra halasztották.

Eredmények, 2. forduló: Maksa–Bodzaforduló 5–1 (gsz.: Miksán István 11., 68., László Zsolt 77., Majlát Liviu 87., 89., illetve Marian Iacob 90.), Szitabodza–Zágon 2–3 (gsz.: Cosmin Budilean 24., Silviu Muntean 80., illetve Gajdó Gothárd 9., Sánta Tamás 35., 89.), Csernáton–Uzon 3–0 (gsz.: Pakó Zsolt 2., Pál Attila 78., Bajka László 80.), Nagyajta–Perkő 0–0, Szentkatolna–Zágonbárkány 2–2 (gsz.: Gazda József 69., Mihai Străchinaru 87., illetve Gabriel Hornea 77., Huszár Mihály 90.), Papolc–Kovászna 0–9 (gsz.: Pakucs Norbert 7., Ionuț Vișan 13., Kelemen Zalán 20., George Cioran 26., Farkas Norbert 48., Alin Damian 68., 72., 76., 82.), Bardoc szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Kovászna 2 0 0 15–0 6

2. Zágon 2 0 0 9–3 6

3. Perkő 1 1 0 3–0 4

4. Árkos 1 0 0 8–0 3

5. Bardoc 1 0 0 6–0 3

6. Barót 1 0 0 5–4 3

7. Csernáton 1 0 1 3–3 3

8. Maksa 1 0 1 6–7 3

9. Papolc 1 0 1 4–11 3

10. Zágonbárkány 0 1 1 6–7 1

11. Szentkatolna 0 1 1 2–8 1

12. Nagyajta 0 1 1 0–8 1

13. Szitabodza 0 0 1 2–3 0

14. Bodzaforduló 0 0 2 3–9 0

15. Uzon 0 0 2 0–9 0

A 3. forduló programja: * szeptember 6., szombat: Uzon–Nagyajta (11 óra), Árkos–Szentkatolna (11 óra) * szeptember 7., vasárnap: Szitabodza–Maksa (13 óra), Zágonbárkány–Papolc (13 óra), Kovászna–Bodzaforduló (15 óra), Zágon–Bardoc (17 óra), Perkő–Barót (17 óra), Csernáton szabadnapos. (miska)