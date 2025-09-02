Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, 4. LigaNem kegyelmezett ellenfelének Kovászna

2025. szeptember 2., kedd, Sport

A megyei labdarúgó-bajnokság második fordulójában a címvédő Zágon fordulatos találkozót játszott Szitabodza vendégeként, végül az orbaiszéki csapat a hajrában szerzett találattal győzött. Kovászna hozta a kötelezőt idegenben, a fürdőváros együttese kilencszer talált Papolc kapujába, így jobb gólkülönbségének köszönhetően a táblázat élére ugrott.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

Maksa és Csernáton is hazai környezetben diadalmaskodott, előbbi a rangsorban utolsó előtti Bodzaforduló, utóbbi pedig a sereghajtó Uzon ellen. A második játéknapon két döntetlen is született, Nagyajta és Perkő, illetve Szentkatolna és az újonc Zágonbárkány nem bírt egymással, ezáltal osztoztak a pontokon. A Barót–Árkos mérkőzést későbbi időpontra halasztották.

Eredmények, 2. forduló: Maksa–Bodzaforduló 5–1 (gsz.: Miksán István 11., 68., László Zsolt 77., Majlát Liviu 87., 89., illetve Marian Iacob 90.), Szitabodza–Zágon 2–3 (gsz.: Cosmin Budilean 24., Silviu Muntean 80., illetve Gajdó Gothárd 9., Sánta Tamás 35., 89.), Csernáton–Uzon 3–0 (gsz.: Pakó Zsolt 2., Pál Attila 78., Bajka László 80.), Nagyajta–Perkő 0–0, Szentkatolna–Zágonbárkány 2–2 (gsz.: Gazda József 69., Mihai Străchinaru 87., illetve Gabriel Hornea 77., Huszár Mihály 90.), Papolc–Kovászna 0–9 (gsz.: Pakucs Norbert 7., Ionuț Vișan 13., Kelemen Zalán 20., George Cioran 26., Farkas Norbert 48., Alin Damian 68., 72., 76., 82.), Bardoc szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Kovászna                     2              0              0              15–0       6

2. Zágon                           2              0              0                9–3       6

3. Perkő                            1              1              0                3–0       4

4. Árkos                            1              0              0                8–0       3

5. Bardoc                         1              0              0                6–0       3

6. Barót                            1              0              0                5–4       3

7. Csernáton                    1              0              1                3–3       3

8. Maksa                          1              0              1                6–7       3

9. Papolc                          1              0              1                4–11    3

10. Zágonbárkány          0              1              1                6–7       1

11. Szentkatolna             0              1              1                2–8       1

12. Nagyajta                    0              1              1                0–8       1

13. Szitabodza                0              0              1                2–3       0

14. Bodzaforduló           0              0              2                3–9       0

15. Uzon                          0              0              2                0–9       0

A 3. forduló programja: * szeptember 6., szombat: Uzon–Nagyajta (11 óra), Árkos–Szentkatolna (11 óra) * szeptember 7., vasárnap: Szitabodza–Maksa (13 óra), Zágonbárkány–Papolc (13 óra), Kovászna–Bodzaforduló (15 óra), Zágon–Bardoc (17 óra), Perkő–Barót (17 óra), Csernáton szabadnapos. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-02 08:00 Cikk megjelenítése: 221 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 84
szavazógép
2025-09-02: Sport - Miska Brigitta:

Litván, svéd és orosz légióst igazoltak (Jégkorong)

A története ötödik idényére készülő Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapata az elmúlt időszakban három légiós leigazolását jelentette be. A Kertész Zoltán irányította háromszéki együtteshez csatlakozik a litván Lukas Žukauskas, a svéd Markus Magnusson, illetve visszatér az orosz Vitalij Karamnov. A narancs-kék mezesek ma 18.30-tól edzőmérkőzést játszanak az előző szezonban a Román Kupában és a bajnokságban egyaránt bronzérmes Bukaresti Steaua ellen a Deme László Műjégpályán.
2025-09-02: Nyílttér - :

A Pro Musica Kamarakórus felvidéki turnéja

A sepsiszentgyörgyi Pro Musica Kamarakórus augusztus 7–14. között Szlovákiában, a Felvidéken tett koncertkörutat. A turné során három alkalommal szólalt meg a kórus: augusztus 8-án Révkomáromban a Tiszti Pavilon dísztermében, augusztus 9-én Nagysallón a református templomban, augusztus 10-én pedig Hetényben a délelőtti istentisztelet keretében és azt követően.
rel="noreferrer"