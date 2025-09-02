A Pro Musica Kamarakórus felvidéki turnéja

A sepsiszentgyörgyi Pro Musica Kamarakórus augusztus 7–14. között Szlovákiában, a Felvidéken tett koncertkörutat. A turné során három alkalommal szólalt meg a kórus: augusztus 8-án Révkomáromban a Tiszti Pavilon dísztermében, augusztus 9-én Nagysallón a református templomban, augusztus 10-én pedig Hetényben a délelőtti istentisztelet keretében és azt követően.

A hangversenyek középpontjában a magyar zeneszerzők művei álltak, hiszen a kórus számára nem csupán zenei élmény, hanem valódi misszió a magyar kulturális örökség továbbadása és a határon túli közösségekkel való kapcsolat ápolása. A közönség minden helyszínen nagy számban volt jelen, és mindenhol szívből jövő, meleg fogadtatásban részesítette az együttest.

A Pro Musica Kamarakórus immár közel egy évtizede járja a Kárpát-medence magyarlakta vidékeit, hogy közösségeket kössön össze a zenén keresztül. 2016-ban a Vajdaságban, 2017-ben a Felvidéken, 2018-ban az Őrségben, 2023-ban ismét a Vajdaságban vendégszerepeltek, most pedig újra a Felvidékre tértek vissza, hogy tovább építsék ezt a kulturális hidat.

A koncertek mellett a kórus tagjai kulturális programokon is részt vettek, amelyek gazdagították az élményt: augusztus 11-én a történelmi Selmecbánya kincseit fedezték fel, augusztus 12-én Révkomáromban egy Játékos séta Jókai nyomában elnevezésű program során idézték meg nagy írónk alakját, augusztus 13-án a kórus tagjai előbb a Duna és a Morva folyó találkozásánál magasodó, történelmi jelentőségű Dévény várát keresték fel, majd Pozsonyban folytatták a felfedező sétát, ahol a főváros kulturális értékeivel ismerkedhettek meg.

A felvidéki turné így egyszerre volt zenei, közösségi és kulturális tapasztalat, amely megerősítette a kórus tagjait abban a hitben, hogy a zene valóban hidakat épít emberek és közösségek között. A Pro Musica Kamarakórus turnéjának megvalósulását a Communitas Alapítvány támogatta.

Kovács Janka Hanna