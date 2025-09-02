Az ErdÃ©lyi CÃ­mer- Ã©s ZÃ¡szlÃ³tudomÃ¡nyi EgyesÃ¼let kÃ¶zlemÃ©nyÃ©bÅ‘l megtudtuk, a NemzetkÃ¶zi CÃ­mertani AkadÃ©mia Ã©gisze alatt â€“ melynek kÃ©t romÃ¡niai tagja van, Szekeres Attila IstvÃ¡n Ã©s Tudor-Radu Tiron bukaresti heraldikus â€“ kÃ©tÃ©vente szervezik meg a tudomÃ¡nyos kollokviumot, ezÃºttal immÃ¡r a 23.-at, melynek elsÅ‘ Ã­zben adott helyet RomÃ¡nia. A romÃ¡n kirÃ¡lyi csalÃ¡d vÃ©dnÃ¶ksÃ©gÃ©vel zajlott esemÃ©ny fÅ‘ szervezÅ‘je a jÃ¡szvÃ¡sÃ¡ri Sever Zotta RomÃ¡n GenealÃ³giai Ã©s CÃ­mertani IntÃ©zet volt, jelesÃ¼l hÃ¡rom tagja, Mihai-Bogdan Atanasiu, a szervezet Ã¼gyvezetÅ‘je, a mÃ¡r emlÃ­tett Tudor-Radu Tiron Ã©s DrÄƒgan-George BasarabÄƒ temesvÃ¡ri heraldikus.

A rendezvÃ©ny partnere volt tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt a sepsiszentgyÃ¶rgyi szÃ©khelyÅ± ErdÃ©lyi CÃ­mer- Ã©s ZÃ¡szlÃ³tudomÃ¡nyi EgyesÃ¼let, mely KeÃ¶peczi SebestyÃ©n JÃ³zsef erdÃ©lyi cÃ­mermÅ±vÃ©sz munkÃ¡ssÃ¡gÃ¡t bemutatÃ³ tÃ¡rlatot rendezett be az Alexandru Ioan Cuza Egyetem mÃºzeumÃ¡nak manzÃ¡rdtermÃ©ben. A cÃ­mereket Szekeres Attila IstvÃ¡n, a szervezet elnÃ¶ke gyÅ±jtÃ¶tte, a kiÃ¡llÃ­tÃ¡si pannÃ³kat a bukaresti Liszt IntÃ©zet kÃ©szÃ­tette.

A kollokviumon 24 orszÃ¡gbÃ³l vettek rÃ©szt szakemberek, tÃ¶bb mint 40 elÅ‘adÃ¡s hangzott el. KÃ¶ztÃ¼k Szekeres Attila IstvÃ¡n ErdÃ©lyi heraldikai kÃ¼lÃ¶nlegessÃ©g: a kollektÃ­v cÃ­merek cÃ­mÅ±, gazdagon illusztrÃ¡lt Ã©rtekezÃ©se.

A rendezvÃ©nyt megkoronÃ¡zÃ³ gÃ¡lÃ¡n a szervezÅ‘k Sever Zotta-Ã©rdemÃ©remmel tÃ¼ntettek ki tÃ­z akadÃ©mikust, kÃ¶ztÃ¼k Szekeres Attila IstvÃ¡nt is. A szintÃ©n kitÃ¼ntetett Elizabeth Roads, a NemzetkÃ¶zi CÃ­mertani AkadÃ©mia elnÃ¶ke gratulÃ¡lt a szervezÅ‘knek, jelezve, hogy ez volt az utÃ³bbi Ã©vek legjobban megszervezett cÃ­mertani rendezvÃ©nye, ahol magasra tettÃ©k a mÃ©rcÃ©t. Az AkadÃ©mia kÃ¶zgyÅ±lÃ©sÃ©n levelezÅ‘ taggÃ¡ vÃ¡lasztottÃ¡k DrÄƒgan-George BasarabÄƒ temesvÃ¡ri heraldikust, Ã¡ll mÃ©g a kÃ¶zlemÃ©nyben.