Gazdanap Gelencén

2025. szeptember 2., kedd, Közélet

Szombaton harmadik alkalommal szerveztek Gelencén a Szénégető-pusztán favágó és lovas napot, vasárnap pedig gazdanapot tartottak. A szombati eseményekről tegnap beszámoltunk. Vasárnap a hangsúly a traktorok ügyességi versenyén és a főzőversenyen volt, de terménykiállításra és hagyományos termékvásárra is sor került.

  • Fotó: Facebook / Fejér László Ödön
    Fotó: Facebook / Fejér László Ödön

A közel harminc traktor – újak, régiek, illetve házi gyártmányúak, mellettük két kaszálógép – a töltőállomástól vonult a Szénégető-pusztára, ahol nagy külföldi, kicsi külföldi és U-650-es román kategóriában versenyeztek. Első helyen Fejér Attila, Erdély Dezső, illetve Imre János végzett. 

A főzőversenyre tizenegy csapat nevezett be. Zömében gelenceiek – a férfidalárda, az RMDSZ nőszervezete –, de zabolai és kézdivásárhelyi, valamint gelencei-kézdivásárhelyi vegyes csapat, a Komák is bemutatták szakácstudományukat. Meghívottként a haralyi származású Fejér László Ödön szenátor is jelen volt. A zsűriben a Szabadtűzi Lovagrend tagjai, Vajda Zsigmond, Jánosi Imre, Dragomér József és Könczei Csaba parlamenti képviselő foglalt helyet, ők kóstolták meg és értékelték a finomabbnál finomabb falatokat. Első helyen a Komák csapat végzett, második a gelencei RMDSZ nőszervezete, harmadik a Bajnokok csapat lett. 

A termények versenyére három helybeli gazda, Kovács Zoltán, Szima Adél és Kertész Imre nevezett be. 

A rendezvényen fellépett a helybeli Burusnyán Néptáncegyüttes és a férfidalárda. A harmadik gazdanap színpadi koncerttel, DJ Szatmári & Szakos Andi fellépésével ért véget. A kedvezőtlen időjárás ellenére több százan voltak jelen vasárnap este a Szénégető-pusztán.

Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-02 08:00 Cikk megjelenítése: 199 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
