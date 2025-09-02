Gazdanap Gelencén

Szombaton harmadik alkalommal szerveztek Gelencén a Szénégető-pusztán favágó és lovas napot, vasárnap pedig gazdanapot tartottak. A szombati eseményekről tegnap beszámoltunk. Vasárnap a hangsúly a traktorok ügyességi versenyén és a főzőversenyen volt, de terménykiállításra és hagyományos termékvásárra is sor került.

A közel harminc traktor – újak, régiek, illetve házi gyártmányúak, mellettük két kaszálógép – a töltőállomástól vonult a Szénégető-pusztára, ahol nagy külföldi, kicsi külföldi és U-650-es román kategóriában versenyeztek. Első helyen Fejér Attila, Erdély Dezső, illetve Imre János végzett.

A főzőversenyre tizenegy csapat nevezett be. Zömében gelenceiek – a férfidalárda, az RMDSZ nőszervezete –, de zabolai és kézdivásárhelyi, valamint gelencei-kézdivásárhelyi vegyes csapat, a Komák is bemutatták szakácstudományukat. Meghívottként a haralyi származású Fejér László Ödön szenátor is jelen volt. A zsűriben a Szabadtűzi Lovagrend tagjai, Vajda Zsigmond, Jánosi Imre, Dragomér József és Könczei Csaba parlamenti képviselő foglalt helyet, ők kóstolták meg és értékelték a finomabbnál finomabb falatokat. Első helyen a Komák csapat végzett, második a gelencei RMDSZ nőszervezete, harmadik a Bajnokok csapat lett.

A termények versenyére három helybeli gazda, Kovács Zoltán, Szima Adél és Kertész Imre nevezett be.

A rendezvényen fellépett a helybeli Burusnyán Néptáncegyüttes és a férfidalárda. A harmadik gazdanap színpadi koncerttel, DJ Szatmári & Szakos Andi fellépésével ért véget. A kedvezőtlen időjárás ellenére több százan voltak jelen vasárnap este a Szénégető-pusztán.