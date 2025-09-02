Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Igazgatót keresnek a felújítandó színház élére

2025. szeptember 2., kedd, Közélet

Versenyvizsgát ír ki a Tamási Áron Színház igazgatói tisztségére Sepsiszentgyörgy önkormányzata. Az intézménynek három éve (2022 nyarától) megbízott vezetője van, de azért is fontos a teljes jogú igazgató kinevezése, mert nemsokára megkezdődik a színház felújítása és az új igazgatónak kell meghatároznia a korszerű színpadtechnikát is. Az igazgatói szerződést négy évre kötik meg.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Az igazgatói tisztségre pályázók szeptember 23-ig nyújthatják be menedzseri tervüket; az elbíráló bizottságot polgármesteri rendelettel nevezik ki, de a tagok legalább kétharmadának szakmabelinek kell lennie – közölte Sztakics Éva alpolgármester, aki szerint október közepén már kenyérbe léphet a versenyvizsga nyertese.

Az alpolgármester azt is elmondta: a színház épületének korszerűsítése még az ősszel megkezdődik, de ebben az évadban a nagyterem még használható lesz, mert előbb a műhelyeket és az irodákat újítják fel. A munkálatok tervek szerint három évig tartanak, így a következő két évadban más helyszínt kell találni majd a színházi előadások számára.

