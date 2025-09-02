Önerőből tatarozták a nagyajtai iskolát

Nagyajtán önerőből javították, készítették elő iskolakezdésre a Kriza János Általános Iskola épületét – tudtuk meg Kovács Mihaela igazgatótól. Ez azt jelenti, hogy aki tudott, odaállott és segített – mondta.

Bár, mint mindenhol, itt is csökkenőben a gyermeklétszám, azért idén még összesen 155 tanulót várnak az iskolapadokba. Közülük mintegy harmincan ingázók: Miklósvárról, Apácáról, Bölönből, Középajtáról járnak az alsó és felső tagozatokra is, erősítve ezáltal Nagyajta iskolaközpont jellegét.

Az iskola digitális felszereltsége is javulóban: ahogy másutt, itt is a PNNR-pályázatoknak köszönhetően 2006 óta első ízben kaptak laptopokat, számítógépeket, szkennelőket, nyomtatókat és okostáblákat, felzárkózva ezek által a 21. század követelményeihez.

Az igazgatónő elmondta, címzetes tanári állásaik megvannak, azokat ki is egészítették, a napokban zajló katedraelosztásokkal remélhetőleg a még szabad órákat is elfoglalják. Ugyanakkor logopédust is alkalmaznának az iskolához – az állást meghirdették, várják a jelentkezőket. „Szükségünk lenne rá, különösképpen az óvodában és az alsó tagozaton, még ha más iskolával közösen is alkalmaznánk” – hangsúlyozta az iskola vezetője.