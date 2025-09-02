Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Balesetek és ittas sofőrök

2025. szeptember 2., kedd, Közélet

A hétvégén több közlekedési baleset és két ittas sofőr ügyében is intézkedtek a rendőrök Háromszéken.

  • A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele
    A Kovászna megyei rendőrség archív felvétele

A Kovászna megyei rendőrség közölte, szombaton éjjel Sepsibükszádon egy 19 éves kerékpáros elesett az úttesten, kerékpárját pedig egy épp arra haladó autó elütötte. A fiatal kerékpáros az eséstől megsérült. Kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, a szonda 0,41 mg/l szesztartalmat mutatott, és nem volt megfelelően felszerelve éjszakai kerékpározáshoz.

Ugyanazon az éjszakán, kevéssel éjfél előtt Szentkatolnán egy autó leszaladt az úttestről és hídpillérnek ütközött. A vezető és két utasa megsérült, mindhármukat kórházba szállították.

A rendőrség két ittas sofőrt is lefülelt Kézdivásárhelyen. Egyiküknél 0,59 mg/l alkoholt mutatott a szonda, a másiknál 0,46 mg/l volt az eredmény. Mindkét esetben vérmintát vettek és büntetőeljárás indult ittas vezetésért. (sz.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-02 08:00 Cikk megjelenítése: 409 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 85
szavazógép
2025-09-02: Közélet - Böjte Ferenc:

Önerőből tatarozták a nagyajtai iskolát

Nagyajtán önerőből javították, készítették elő iskolakezdésre a Kriza János Általános Iskola épületét – tudtuk meg Kovács Mihaela igazgatótól. Ez azt jelenti, hogy aki tudott, odaállott és segített – mondta.
2025-09-02: Kármentő - László Zsuzsa:

Két kis hölgy, ha elindul

A cím egy jó pár évvel ezelőtti „kalandomra” utal, amihez szerencsém volt. Pierre Notti darabjában (eredeti cím: Két néni, ha megindul) lehettem az egyik karakter. Szerettük, jó móka volt nagyon. Mi most hárman indultunk, három kis hölgy (húgom, gyermekem, jómagam) vágott bele egyhetes krakkói kalandba.
rel="noreferrer"