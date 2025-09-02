Balesetek és ittas sofőrök

A hétvégén több közlekedési baleset és két ittas sofőr ügyében is intézkedtek a rendőrök Háromszéken.

A Kovászna megyei rendőrség közölte, szombaton éjjel Sepsibükszádon egy 19 éves kerékpáros elesett az úttesten, kerékpárját pedig egy épp arra haladó autó elütötte. A fiatal kerékpáros az eséstől megsérült. Kiderült, hogy alkoholt fogyasztott, a szonda 0,41 mg/l szesztartalmat mutatott, és nem volt megfelelően felszerelve éjszakai kerékpározáshoz.

Ugyanazon az éjszakán, kevéssel éjfél előtt Szentkatolnán egy autó leszaladt az úttestről és hídpillérnek ütközött. A vezető és két utasa megsérült, mindhármukat kórházba szállították.

A rendőrség két ittas sofőrt is lefülelt Kézdivásárhelyen. Egyiküknél 0,59 mg/l alkoholt mutatott a szonda, a másiknál 0,46 mg/l volt az eredmény. Mindkét esetben vérmintát vettek és büntetőeljárás indult ittas vezetésért. (sz.)