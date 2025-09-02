Megköszönte Romániának, hogy részt vesz a védelemben

Az Európai Bizottság (EB) elnöke, Ursula von der Leyen tegnap megköszönte Romániának, hogy kiveszi a részét a NATO keleti szárnyának védelméből. Az uniós döntéshozó Nicuşor Dan államfővel együtt meglátogatta Konstancán a Ferdinánd királyról elnevezett fregattot, majd felkereste a Mihail Kogălniceanu légi támaszpontot, ahol közös sajtótájékoztatót is tartottak.

„Önök segítenek megvédeni Európa légi és tengeri biztonságát a Fekete-tenger térségében. (...) Románia kulcsfontosságú partnerünk a NATO keleti szárnyán” – fogalmazott von der Leyen a sajtótájékoztatón. Ugyanakkor üdvözölte Bukarest deficitcsökkentő erőfeszítéseit is, hangsúlyozva, Romániában minden adott ahhoz, hogy a gazdaságot a megfelelő pályára állítsák. „Együtt dolgozunk azon, hogy a lehető legjobban kihasználjuk az európai alapok új generációját, és továbbra is szorosan együttműködünk annak érdekében, hogy a román nép számára virágzó jövőt biztosítsunk” – jelentette ki.

Nicuşor Dan államfő emlékeztetett, hogy az Európai Unió Románia javaslatára fogadta el a Fekete-tengerre vonatkozó stratégiáját, amelynek keretében egy biztonsági központ létrehozását is tervezik. Románia azt szeretné, hogy ezt a központot Konstancán alakítsák ki – mondta. Az államfő arról is beszélt, hogy az Oroszország által gyakorolt nyomás miatt még fontosabb az európai szolidaritás. Ezzel összefüggésben rámutatott arra, hogy az EB elnökével Európa önvédelmi képességéről és az ezzel kapcsolatos együttműködésről is tárgyaltak, beleértve a Rearm Europe elnevezésű uniós fegyverkezési programot, valamint a közös védelmi beszerzéseket segítő SAFE programot.

Az Európai Bizottság elnöke pénteken elkezdett körútján Lettországba, Finnországba, Észtországba, Lengyelországba, Litvániába és Bulgáriába is ellátogatott. Az Európai Bizottság romániai képviseletének közleménye szerint Ursula von der Leyen körútjának az az üzenete, hogy az EU támogatja azokat a tagállamokat, amelyek az Oroszországgal vagy Fehéroroszországgal közös határok miatt kihívásokkal néznek szembe.