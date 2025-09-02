Újabb vendégmunkást bántalmaztak

Újabb ázsiai vendégmunkást bántalmaztak származása miatt, a Kolozsváron megtámadott áldozat állapota válságos. A támadó román fiatalembert 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte tegnap a kolozsvári bíróság, ütlegelés és egyéb bűncselekmények miatt indult bűnvádi eljárás ellene – közölte a kolozsvári ügyészség.

Az ügyészség tájékoztatása szerint az áldozat Bangladesből érkezett munkavállalóként Romániába, és futárként dolgozott. Támadója egy 20 éves román fiatalember, aki egy fadarabbal mért ütéseket a fejére, hátára és lábaira. Az áldozatot kórházban ápolják, kómában van, állapota válságos. Az incidens 2025. augusztus 26-án történt, ugyanazon a napon, amikor Bukarestben is bántalmaztak egy ázsiai vendégmunkást, ugyancsak származása miatt.

A Kolozsváron futárként dolgozó bangladesi férfira 23.40-kor támadtak rá egy vasúti átjárónál, kevésbé forgalmas városrészben. A támadó 40–45 nap alatt gyógyuló sérüléseket okozott áldozatának. Az ügyészség szerint az eset rendőrségi besorolását súlyosbítja, hogy a támadó rendkívül agresszív magatartást mutatott, akkor is folytatta az ütlegelést, amikor áldozata a földön feküdt, majd önkívületi állapotban magára hagyta. A támadót 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a kolozsvári bíróság.

A hasonló bukaresti incidensben egy 20 éves román fiatalember támadott rá egy szintén bangladesi vendégmunkásra. A támadó hátulról közelítette meg a jelzőlámpánál várakozó ételkihordó kerékpáros futárt, akit arcon ütött. A támadást saját telefonjával rögzítette, így maga szolgáltatott bizonyítékot a rendőrségnek. Az esetnek egy szolgálaton kívül lévő rendőr is tanúja volt, aki közbelépett és elfogta a helyszínről menekülni próbáló elkövetőt. A támadót a bukaresti második kerületi bíróság 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte. A rasszista indítékú bukaresti incidens videofelvételét Marian Godina, egy közösségi ügyekben gyakran állást foglaló, 650 ezer követővel rendelkező brassói rendőr tette közzé Facebook-oldalán.

Godina bűnvádi feljelentést is tett Dan Tanasă AUR-os képviselő ellen, amiért arra biztatta Facebook-követőit, hogy ne fogadják el az általuk megrendelt küldeményt, ha azt nem román futár hozza ki.