Kelemen: Folytatni kell a munkát Bolojannal

2025. szeptember 2., kedd, Belföld

A koalíciónak folytatnia kell a munkáját Ilie Bolojannal a kormány élén – nyilatkozta tegnap a parlamentben újságíróknak Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnökét azokra a sajtóinformációkra reagáltatták, amelyek szerint a miniszterelnök lemondással fenyegetőzött a koalíció vasárnap esti ülésén, miután a kormánypártok nem tudtak megegyezni a helyi közigazgatás reformjáról.

    Fotó: gov.ro

Kelemen elmondta, hogy Ilie Bolojan hangneme nem volt fenyegető. Közlése szerint a miniszterelnök valóban tett egy olyan kijelentést, ami lemondásának kilátásba helyezéseként is értelmezhető, és ez arról szólt, hogy ha nem sikerül megvalósítani a kormányprogramban is szereplő reformokat, akkor nem látja értelmét a tisztségben maradásának. „De ezt már korábban is nyilatkozta” – tette hozzá az RMDSZ elnöke.

A politikus kijelentette, hogy szerinte a koalíciónak folytatnia kell a munkáját Ilie Bolojannal a kormány élén. Elmondta, hogy a kormánypártok támogatják a helyi közigazgatás reformját, de a törvénytervezet kidolgozásához még két-három hétre van szükség. Többek között azért, mert tisztázni kell az önkormányzati leépítések mértékét.

„Egyesek 20, mások 40 százalékos létszámcsökkentést emlegettek. Valójában nem 20, 40 vagy 45 százalékos lesz a leépítések aránya, mivel a betöltött álláshelyeken van a lényeg. A betöltött állások száma pedig a legrosszabb esetben is csak 13 százalékkal csökken, a legrosszabbat most idézőjelben mondom” – magyarázta Kelemen.

A politikus nem kívánt spekulációkba bocsátkozni arról, hogy a kormánykoalíció folytathatja-e a munkáját Ilie Bolojan nélkül. Kijelentette, hogy véleménye szerint Bolojannak maradnia kell. „Három hónap után nem lehet feladni. Léteznek olyan megoldások, amelyekkel eljuthatunk oda, amit ő javasolt, de nem volt konszenzus. Mindenki egyetértett a kitűzött célban, de lépésről lépésre, mindenkivel egyeztetve kell haladni” – fogalmazott az RMDSZ elnöke.

Emlékeztetett arra, hogy vannak olyan önkormányzatok, ahol nem jelent gondot a 20 százalékos létszámcsökkentés, de a községek és kisvárosok számára ez problémát jelent, mert alkalmazottak nélkül maradnak. „Szükség van két-három hétre a dolgok tisztázásához, de meg fogjuk hozni ezeket az intézkedéseket is” – tette hozzá.

