Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Manfred Webert fogadta a kormányfő

2025. szeptember 2., kedd, Belföld

Ilie Bolojan tegnap a hivatalában fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt (EPP) elnökét. A miniszterelnök a találkozón hangsúlyozta, hogy Románia partnersége a legnagyobb európai pártcsaláddal, az EPP-vel a román nemzeti érdekeket szolgálja az uniós intézményekkel folytatott párbeszédben.

  • Fotó: gov.ro
    Fotó: gov.ro

Az EPP elnöke támogatásáról biztosította a kormányfőt azokkal a kezdeményezésekkel kapcsolatban, amelyek célja a költségvetés kiegyensúlyozása. A találkozón szó esett az országos helyreállítási tervbe foglalt beruházások megvalósításáról, és kitértek arra is, hogy az EPP támogatja Romániát a deficit csökkentéséről szóló brüsszeli tárgyalásokon. Közös sajtótájékoztatójukon Weber kijelentette, hogy a Románia számára fontos szempontok, így a költségvetési és politikai stabilitás európai szinten is lényegesek.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-02 08:00 Cikk megjelenítése: 178 Olvasóink értékelése: 1 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 85
szavazógép
2025-09-02: Belföld - :

Kelemen: Folytatni kell a munkát Bolojannal

A koalíciónak folytatnia kell a munkáját Ilie Bolojannal a kormány élén – nyilatkozta tegnap a parlamentben újságíróknak Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnökét azokra a sajtóinformációkra reagáltatták, amelyek szerint a miniszterelnök lemondással fenyegetőzött a koalíció vasárnap esti ülésén, miután a kormánypártok nem tudtak megegyezni a helyi közigazgatás reformjáról.
2025-09-02: Belföld - :

Tűz a Kronospannál

Tűz ütött ki tegnap reggel a szászsebesi Kronospan fafeldolgozó üzemnél. A belügyi államtitkár szerint hárman szenvedtek súlyosabb sérüléseket.
rel="noreferrer"