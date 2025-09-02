Manfred Webert fogadta a kormányfő

Ilie Bolojan tegnap a hivatalában fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt (EPP) elnökét. A miniszterelnök a találkozón hangsúlyozta, hogy Románia partnersége a legnagyobb európai pártcsaláddal, az EPP-vel a román nemzeti érdekeket szolgálja az uniós intézményekkel folytatott párbeszédben.

Az EPP elnöke támogatásáról biztosította a kormányfőt azokkal a kezdeményezésekkel kapcsolatban, amelyek célja a költségvetés kiegyensúlyozása. A találkozón szó esett az országos helyreállítási tervbe foglalt beruházások megvalósításáról, és kitértek arra is, hogy az EPP támogatja Romániát a deficit csökkentéséről szóló brüsszeli tárgyalásokon. Közös sajtótájékoztatójukon Weber kijelentette, hogy a Románia számára fontos szempontok, így a költségvetési és politikai stabilitás európai szinten is lényegesek.