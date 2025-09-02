Tűz a Kronospannál

Tűz ütött ki tegnap reggel a szászsebesi Kronospan fafeldolgozó üzemnél. A belügyi államtitkár szerint hárman szenvedtek súlyosabb sérüléseket.
Egyikük az égési sérülések mellett koponyasérülést is szenvedett, így őt a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórházba vitték a rohammentő-szolgálat helikopterével, ahonnan a szükséges szakellátást követően a bukaresti Bagdasar-Arseni Kórházba szállították. Egy másik személy testfelületének mintegy 40 százalékán szenvedett égési sérüléseket. Őt a gyulafehérvári kórházban látták el, ahonnan helikopterrel átszállították Temesvárra. A harmadik személynek szintén súlyos égési sérülései vannak.