Tűz a Kronospannál

2025. szeptember 2., kedd, Belföld

Tűz ütött ki tegnap reggel a szászsebesi Kronospan fafeldolgozó üzemnél. A belügyi államtitkár szerint hárman szenvedtek súlyosabb sérüléseket.

    Fotó: Facebook / ISU Alba

Egyikük az égési sérülések mellett koponyasérülést is szenvedett, így őt a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórházba vitték a rohammentő-szolgálat helikopterével, ahonnan a szükséges szakellátást követően a bukaresti Bagdasar-Arseni Kórházba szállították. Egy másik személy testfelületének mintegy 40 százalékán szenvedett égési sérüléseket. Őt a gyulafehérvári kórházban látták el, ahonnan helikopterrel átszállították Temesvárra. A harmadik személynek szintén súlyos égési sérülései vannak.

