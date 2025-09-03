Kovásznai Városnapok
EMLÉKEZÉS GRÓF MIKÓ IMRÉRE. Ma 18 órakor a kovásznai Csoma-emlékközpontban bemutatják Hegedűs Imre János Toronyember fekete utakon című kötetét. A Budapesten élő, székelyföldi származású író gróf Mikó Imre életét dolgozza fel regényes formában. Az eseményen a szerző beszélgetőtársa Lepp-Gazdag József lesz.
A könyvbemutatót dedikálás zárja, a rendezvény minden érdeklődő számára nyitott. * Szeptember 4-én, csütörtökön 10 órakor a megemlékezők ellátogatnak Zabolára a vártemplomba, ahol gróf Mikó Imrét egykor megkeresztelték. A templomkertben található Mikó-szobornál koszorút helyeznek el, tisztelegve az egykori államférfi emléke előtt. * A Kovásznai Városnapok idején gróf Mikó Imre életpályáját, szellemi hagyatékát bemutató magángyűjtemény tekinthető meg az Iskola utca 6. szám alatt (a Janka-lakban). Nyitvatartás: 9–12 és 15–18 óráig.
FELSMANN TAMÁS Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus művész Tanulmánytervek (Studiosus architecturae) című kiállításának ünnepélyes megnyitójára kerül sor szeptember 4-én, csütörtökön 18 órától a kovásznai Kádár László Képtárban. A kiállítást megnyitja Ferencz S. Apor képzőművész, a Székelyföldi Grafikai Biennálé kurátora. A megnyitón közreműködik Geréb Erika csíkszeredai zongoraművész. Felsmann Tamás Hommage Anselm Kiefer No. 3. című alkotását a 2024-es Feszültségek című Csoma-tárlaton a szakmai zsűri Szentimrei Judit-díjban részesítette. A kiállítás október 4-ig tekinthető meg munkanapokon 8 és 16 óra között.
KLASSZIKUSOK MINDENKINEK. Szeptember 4-én, csütörtökön 19 órától Klasszikusok mindenkinek – német romantikusok: Schumann, Mendelssohn és Brahms címmel tart koncertet Geréb Erika csíkszeredai zongoraművész a Kovásznai Művelődési Központban.
Színház
TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szeptember 24-én tartják a Tamási Áron Színház és a Figura Stúdió Színház társulata Eugène Ionesco Rinocéroszok című, Bocsárdi László által rendezett előadásának sepsiszentgyörgyi bemutatóját. Ez lesz az idei évad első új produkciója, amelyet egy Radu Afrim által rendezett előadás követ. * Szeptember elsején megkezdődött a jegy- és bérletárusítás a Tamási Áron Színház előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon. A társulat sajnálattal közli, hogy az általános drágulási hullámot a színháznak sem sikerült elkerülnie, így a bemutatóra szóló jegyek ára 60 lejre, a standard jegyek ára (előadástól függően) 50, illetve 40 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 30, illetve 25 lejre, a csoportos diákjegyek ára 25, illetve 20 lejre, a szakmai jegyek ára 20 lejre emelkedik. A nagycsaládos jegyek is drágulnak 5 lejjel, ezentúl 15 lejbe kerülnek.
Bábszínház
CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat stúdiótermében szeptember 10-én, szerdán 18 órától a sSoha (14 éven felülieknek); 27-én, szombaton 11 órától, a magyar népmese napja alkalmából A mindentlátó királylány című előadás látható (5 éven felülieknek). Egy jegy ára 10 lej. A helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges Szabó Emese közönségszervezőnél a 0754 409 940-es telefonon.
Kiállítás
KORTÁRS ROMÁN FESTŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Tíz napja az Árkosi Kulturális Központ vendége tíz romániai festőművész. Az alkotótábor témája városképek és sepsiszentgyörgyi emberek portréi. A munkákból kiállítás nyílik ma 17 órakor az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). A kiállítást megnyitja Vladimir Bulat művészettörténész. Kiállító művészek: Gheorghe Coman, Marinella Dumitrescu, Lucia Juncu, Traian Oancea, Veronica Oancea, Anamaria Panaitescu, Andreea Perianu, Mihai Perianu, Corina Preda-Perianu és Adrian Socaciu.
FOTÓKIÁLLÍTÁS. Szerelem az évek tükrében című fotókiállítás megnyitójára kerül sor csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. A tárlatot méltatja Huszár Szilamér fotóművész, megnyitóbeszédet mond Pál Tünde, a kiállítás szervezője.
Fellép Márk Attila és Ferencz Csaba.
Tánc
HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Megkezdődtek a Napszentület című előadás próbái. A tánckar és a zenekar közösen dolgozik Juhász Zsolt rendező-koreográfussal, Farkas Tamás koreográfussal, ifj. Csoóri Sándor zeneszerzővel és Furik Rita jelmeztervezővel, hogy szeptember 18-án különleges pillanatokkal találkozhasson a közönség. Főbb szerepekben: Élet/halál angyal: Márton Csaba/Pável Hunor Mihály; férfi: Fülöp Zoltán József/Drimba
Máté.
Hitvilág
KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Nagy Szent Gergely pápa emléknapján, a templom felszentelésének 19. évfordulóján, örökös szentségimádási napján várnak mindenkit a mai nap folyamán bármikor imádkozni az Oltáriszentség előtt. A szentmisék és lelkiségek programja: 7.30-tól szentmise, 8 órától Pro Vita Hominis Társaság, 9 órától Rózsafüzér csoportok, 10 órától Ferences Világi Rend, 11 órától Fokolár Mozgalom, 12 órától Háló közösség, 13 órától hittanos gyerekek, 14 órától Élet a Lélekben imacsoport, 15 órától Hit és fény közösség, 16 órától csendes imaóra, 17 órától közös szentségimádás, 18 órától hálaadó szentmise. Facebook: Krisztus Király Plébánia – Sepsiszentgyörgy.
KILENCED. Az őrkői Mária, Világ Királynője Templomban ma 16 órától folytatódik a kilenced Szent Kalkuttai Teréz Anya tiszteletére.
Nyílt nap a meddőségi klinikán
A Zygota Meddőségi Klinika szeptember 6-án 11 órától nyílt napot szervez Marosszentgyörgyön a klinika székhelyén (Erdély utca 161. szám), amely során a résztvevők átfogó képet kaphatnak az asszisztált reprodukció lehetőségeiről, a legmodernebb technológiákról, és személyesen is találkozhatnak a klinika teljes szakmai csapatával – orvosokkal, embriológusokkal és más szakértőkkel. Érdeklődni a istvan.elekes@vital-logistic.ro e-mail-címen.
Rakonczay Gábor Sepsiszentgyörgyön
A Székely Mikó Kollégium konferenciatermében szeptember 8-án, hétfőn 19 órától Rakonczay Gábor 75 nap az óceánon címmel tart előadást. Megmutatja, hogyan nézz szembe saját félelmeiddel – akkor is, ha nem vagy hajóban, csak az élet közepén. Jegyek az in-time.hu oldalon.
Megjelent
Megjelent a Székelyföld szeptemberi száma. Verssel jelentkezik Balizs Dániel, Borsodi L. László, Csősz Gergő, Dankuly Csaba, Demeter Arnold, Gáll Csilla, Jancsó Ágnes, Juhász Róbert, Kristó Tibor és Kugler Viktor. Prózát publikál Horváth-Szekeres István, Kollár Dávid, Medgyesi Emese, Papp-Sebők Attila és Szima Csilla. A Kelet Népe rovatban Obrusánszky Borbála A kései hunok nyomai Európában: történelmi források és legendák című tanulmánya, a történelmi rovatban Csikány Tamás A csíki határőrezred az 1809. évi háborúban című forrásközlése olvasható. Sárosi-Blága Ágnes Máthé György nyugalmazott agrármérnökkel készít életútinterjút; Oláh Sándor a jövedelemelosztásról ír a korai kollektív gazdaságokban. Recenzió Oláh Sándor Sorsesemények, illetve Konsza Samu Háromszéki magyar népköltészet című kötetéről olvasható. A lapszámot Rizmayer Péter munkái illusztrálják.
*
Megjelent a szeptemberi Korunk, amelynek témája: Testképek. A test ábrázolása és a hozzá kapcsolt képzetek a korok során folyamatosan változtak és alakultak. A testkép az ember társas élete és a társadalmi viszonyok hatására vált tudatos elemzés tárgyává. A lapszám a testkép fogalmának jelentéseit és értelmezéseit járja körül, ahogyan az egyes területeken, például a művészetekben, a társadalmi narratívákban vagy akár a közösségi médiában megjelenik.
Röviden
JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.
KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK A MÚZEUMBAN. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban október 22-ig kedvezményes jeggyel várják a látogatókat: a belépés felnőtteknek 15 lej, gyerekeknek 5 lej; a tárlatvezetés 50 lejbe kerül. Részletek a honlapon: sznm.ro.
LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Székelyszáldoboson és Olaszteleken. Honlap: tega.ro.
ÁRAMSZÜNET. Ojtozban szeptember 6-ig naponta 8–16 óráig, Gidófalván, Fotoson és Sepsibodokon ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.
TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, szeptember 6-án és 7-én termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.
Ügyelet
Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm gyógyszertár (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) gyógyszertár tart nyitva.