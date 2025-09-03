Kovásznai Városnapok EMLÉKEZÉS GRÓF MIKÓ IMRÉRE. Ma 18 órakor a kovásznai Csoma-emlékközpontban bemutatják Hegedűs Imre János Toronyember fekete utakon című kötetét. A Budapesten élő, székelyföldi származású író gróf Mikó Imre életét dolgozza fel regényes formában. Az eseményen a szerző beszélgetőtársa Lepp-Gazdag József lesz.

A könyvbemutatót dedikálás zárja, a rendezvény minden érdeklődő számára nyitott. * Szeptember 4-én, csütörtökön 10 órakor a megemlékezők ellátogatnak Zabolára a vártemplomba, ahol gróf Mikó Imrét egykor megkeresztelték. A templomkertben található Mikó-szobornál koszorút helyeznek el, tisztelegve az egykori államférfi emléke előtt. * A Kovásznai Városnapok idején gróf Mikó Imre életpályáját, szellemi hagyatékát bemutató magángyűjtemény tekinthető meg az Iskola utca 6. szám alatt (a Janka-lakban). Nyitvatartás: 9–12 és 15–18 óráig.

FELSMANN TAMÁS Munkácsy Mihály-díjas tervezőgrafikus művész Tanulmánytervek (Studiosus architecturae) című kiállításának ünnepélyes megnyitójára kerül sor szeptember 4-én, csütörtökön 18 órától a kovásznai Kádár László Képtárban. A kiállítást megnyitja Ferencz S. Apor képzőművész, a Székelyföldi Grafikai Biennálé kurátora. A megnyitón közreműködik Geréb Erika csíkszeredai zongoraművész. Felsmann Tamás Hommage Anselm Kiefer No. 3. című alkotását a 2024-es Feszültségek című Csoma-tárlaton a szakmai zsűri Szentimrei Judit-díjban részesítette. A kiállítás október 4-ig tekinthető meg munkanapokon 8 és 16 óra között.

KLASSZIKUSOK MINDENKINEK. Szeptember 4-én, csütörtökön 19 órától Klasszikusok mindenkinek – német romantikusok: Schumann, Mendelssohn és Brahms címmel tart koncertet Geréb Erika csíkszeredai zongoraművész a Kovásznai Művelődési Központban.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Szeptember 24-én tartják a Tamási Áron Színház és a Figura Stúdió Színház társulata Eugène Ionesco Rinocéroszok című, Bocsárdi László által rendezett elő­adásának sepsiszentgyörgyi bemutatóját. Ez lesz az idei évad első új produkciója, amelyet egy Radu Afrim által rendezett előadás követ. * Szeptember elsején megkezdődött a jegy- és bérletárusítás a Tamási Áron Színház előadásaira a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon. A társulat sajnálattal közli, hogy az általános drágulási hullámot a színháznak sem sikerült elkerülnie, így a bemutatóra szóló jegyek ára 60 lejre, a standard jegyek ára (előadástól függően) 50, illetve 40 lejre, a diákoknak és nyugdíjasoknak szóló kedvezményes jegyek ára 30, illetve 25 lejre, a csoportos diákjegyek ára 25, illetve 20 lejre, a szakmai jegyek ára 20 lejre emelkedik. A nagycsaládos jegyek is drágulnak 5 lejjel, ezentúl 15 lejbe kerülnek.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat stúdiótermében szeptember 10-én, szerdán 18 órától a sSoha (14 éven felülieknek); 27-én, szombaton 11 órától, a magyar népmese napja alkalmából A mindentlátó királylány című előadás látható (5 éven felülieknek). Egy jegy ára 10 lej. A helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges Szabó Emese közönségszervezőnél a 0754 409 940-es telefonon.

Kiállítás

KORTÁRS ROMÁN FESTŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Tíz napja az Árkosi Kulturális Központ vendége tíz romániai festőművész. Az alkotótábor témája városképek és sepsiszentgyörgyi emberek portréi. A munkákból kiállítás nyílik ma 17 órakor az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). A kiállítást megnyitja Vladimir Bulat művészettörténész. Kiállító művészek: Gheorghe Coman, Marinella Dumitrescu, Lucia Juncu, Traian Oancea, Veronica Oancea, Anamaria Panaitescu, Andreea Perianu, Mihai Perianu, Corina Preda-Perianu és Adrian Socaciu.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Szerelem az évek tükrében című fotókiállítás megnyitójára kerül sor csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban. A tárlatot méltatja Huszár Szilamér fotóművész, megnyitóbeszédet mond Pál Tünde, a kiállítás szervezője.

Fellép Márk Attila és Ferencz Csaba.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Megkezdődtek a Napszentület című előadás próbái. A tánckar és a zenekar közösen dolgozik Juhász Zsolt rendező-koreográfussal, Farkas Tamás koreográfussal, ifj. Csoóri Sándor zeneszerzővel és Furik Rita jelmeztervezővel, hogy szeptember 18-án különleges pillanatokkal találkozhasson a közönség. Főbb szerepekben: Élet/halál angyal: Márton Csaba/Pável Hunor Mihály; férfi: Fülöp Zoltán József/Drimba

Máté.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Nagy Szent Gergely pápa emléknapján, a templom felszentelésének 19. évfordulóján, örökös szentség­imádási napján várnak mindenkit a mai nap folyamán bármikor imádkozni az Oltáriszentség előtt. A szentmisék és lelkiségek programja: 7.30-tól szentmise, 8 órától Pro Vita Hominis Társaság, 9 órától Rózsafüzér csoportok, 10 órától Ferences Világi Rend, 11 órától Fokolár Mozgalom, 12 órától Háló közösség, 13 órától hittanos gyerekek, 14 órától Élet a Lélekben imacsoport, 15 órától Hit és fény közösség, 16 órától csendes imaóra, 17 órától közös szentségimádás, 18 órától hálaadó szentmise. Facebook: Krisztus Király Plébánia – Sepsiszentgyörgy.

KILENCED. Az őrkői Mária, Világ Királynője Templomban ma 16 órától folytatódik a kilenced Szent Kalkuttai Teréz Anya tiszteletére.

Nyílt nap a meddőségi klinikán

A Zygota Meddőségi Klinika szeptember 6-án 11 órától nyílt napot szervez Maros­szentgyörgyön a klinika székhelyén (Erdély utca 161. szám), amely során a résztvevők átfogó képet kaphatnak az asszisztált reprodukció lehetőségeiről, a legmodernebb technológiákról, és személyesen is találkozhatnak a klinika teljes szakmai csapatával – orvosokkal, embriológusokkal és más szakértőkkel. Érdeklődni a istvan.elekes@vital-logistic.ro e-mail-címen.

Rakonczay Gábor Sepsiszentgyörgyön

A Székely Mikó Kollégium konferenciatermében szeptember 8-án, hétfőn 19 órától Rakonczay Gábor 75 nap az óceánon címmel tart előadást. Megmutatja, hogyan nézz szembe saját félelmeiddel – akkor is, ha nem vagy hajóban, csak az élet közepén. Jegyek az in-time.hu oldalon.

Megjelent

Megjelent a Székelyföld szeptemberi száma. Verssel jelentkezik Balizs Dániel, Borsodi L. László, Csősz Gergő, Dankuly Csaba, Demeter Arnold, Gáll Csilla, Jancsó Ágnes, Juhász Róbert, Kristó Tibor és Kugler Viktor. Prózát publikál Horváth-Szekeres István, Kollár Dávid, Medgyesi Emese, Papp-Sebők Attila és Szima Csilla. A Kelet Népe rovatban Obrusánszky Borbála A kései hunok nyomai Európában: történelmi források és legendák című tanulmánya, a történelmi rovatban Csikány Tamás A csíki határőrezred az 1809. évi háborúban című forrásközlése olvasható. Sárosi-Blága Ágnes Máthé György nyugalmazott agrármérnökkel készít életútinterjút; Oláh Sándor a jövedelemelosztásról ír a korai kollektív gazdaságokban. Recenzió Oláh Sándor Sorsesemények, illetve Konsza Samu Háromszéki magyar népköltészet című kötetéről olvasható. A lapszámot Rizmayer Péter munkái illusztrálják.

*

Megjelent a szeptemberi Korunk, amelynek témája: Testképek. A test ábrázolása és a hozzá kapcsolt képzetek a korok során folyamatosan változtak és alakultak. A testkép az ember társas élete és a társadalmi viszonyok hatására vált tudatos elemzés tárgyává. A lapszám a testkép fogalmának jelentéseit és értelmezéseit járja körül, ahogyan az egyes területeken, például a művészetekben, a társadalmi narratívákban vagy akár a közösségi médiá­ban meg­jelenik.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket.

KEDVEZMÉNYES JEGYÁRAK A MÚZEUMBAN. A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban október 22-ig kedvezményes jeggyel várják a látogatókat: a belépés felnőtteknek 15 lej, gyerekeknek 5 lej; a tárlatvezetés 50 lejbe kerül. Részletek a honlapon: sznm.ro.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Székelyszáldoboson és Olaszteleken. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban szeptember 6-ig naponta 8–16 óráig, Gidófalván, Fotoson és Sepsibodokon ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, szeptember 6-án és 7-én termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm gyógyszertár (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520) gyógyszertár tart nyitva.