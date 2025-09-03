Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. szeptember 3., szerda, Elhalálozás

Elhalálozás

„Ami bennem lélek veletek megy; Ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; Megtalálsz a falevélben, mikor lehull; Meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; S mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.” 
(Jókai Mór)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
TOMPA MIKLÓS
CSABA ÁRON,
a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum nyugalmazott történelem szakos tanára
életének 85. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 4-én, csütörtökön 14 órakor lesz a kovásznai ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás szeptember 3-án, szerdán 17 órától és a temetés előtt egy órával.
Gyászoló szerettei
21102

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SZÉKELY SÁNDOR
életének 72. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2025. szeptember 4-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentkirályi unitárius temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335320

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, testvér, rokon,
özv. SZILÁGYI JULIANNA
(szül. VERESS)
életének 81. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 3-án, szerdán 13 órakor lesz a mikóújfalusi ortodox 
templomtól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
4335316

Szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó 
feleség, édesanya, nagy­mama, anyós, testvér, rokon és jó barát,
FERENCZY OLGA MÁRIA
(szül. HETSER)
életének 75. évében örökre megpihent.
Temetése 2025. szeptember 5-én, pénteken 15 órakor 
lesz Sepsiszentgyörgyön 
a szemerjai régi református temetőben.
Részvétfogadás 14.30 órától a sírnál.
Az urnatemetés sajátos jellege miatt, kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
4335317

 

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk 
a három éve elhunyt 
CSIA TERÉZIÁRA. 
Emléke legyen áldott.
Özvegye, Kálmán, fia, Apor
4335307

Telnek az évek, múlnak a hónapok, de hiányod szívünkben örökre megmarad. 
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi 
BORBÉLY SÁNDORRA 
halálának 5. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
1120366

Az idő elszáll, múlnak az évek, de szívünkben megmarad szép emléke. 
Fájó szívvel emlékezünk az uzoni VIZOLI PÁLRA 
halálának 6. évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
4335312

