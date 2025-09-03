Elhalálozás

„Ami bennem lélek veletek megy; Ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; Megtalálsz a falevélben, mikor lehull; Meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; S mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.”

(Jókai Mór)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

TOMPA MIKLÓS

CSABA ÁRON,

a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum nyugalmazott történelem szakos tanára

életének 85. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. szeptember 4-én, csütörtökön 14 órakor lesz a kovásznai ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás szeptember 3-án, szerdán 17 órától és a temetés előtt egy órával.

Gyászoló szerettei

21102

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SZÉKELY SÁNDOR

életének 72. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Földi maradványait 2025. szeptember 4-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentkirályi unitárius temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4335320

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, testvér, rokon,

özv. SZILÁGYI JULIANNA

(szül. VERESS)

életének 81. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. szeptember 3-án, szerdán 13 órakor lesz a mikóújfalusi ortodox

templomtól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4335316

Szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó

feleség, édesanya, nagy­mama, anyós, testvér, rokon és jó barát,

FERENCZY OLGA MÁRIA

(szül. HETSER)

életének 75. évében örökre megpihent.

Temetése 2025. szeptember 5-én, pénteken 15 órakor

lesz Sepsiszentgyörgyön

a szemerjai régi református temetőben.

Részvétfogadás 14.30 órától a sírnál.

Az urnatemetés sajátos jellege miatt, kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4335317

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk

a három éve elhunyt

CSIA TERÉZIÁRA.

Emléke legyen áldott.

Özvegye, Kálmán, fia, Apor

4335307

Telnek az évek, múlnak a hónapok, de hiányod szívünkben örökre megmarad.

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

BORBÉLY SÁNDORRA

halálának 5. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1120366

Az idő elszáll, múlnak az évek, de szívünkben megmarad szép emléke.

Fájó szívvel emlékezünk az uzoni VIZOLI PÁLRA

halálának 6. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4335312