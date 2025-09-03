Elhalálozás
„Ami bennem lélek veletek megy; Ott fog köztetek lenni mindig. Megtalálsz virágaid között, mikor elhervadnak; Megtalálsz a falevélben, mikor lehull; Meghallasz az esti harangszóban, mikor elenyészik; S mikor megemlékezel rólam, mindig arccal szemközt fogok veled állani.”
(Jókai Mór)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
TOMPA MIKLÓS
CSABA ÁRON,
a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum nyugalmazott történelem szakos tanára
életének 85. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 4-én, csütörtökön 14 órakor lesz a kovásznai ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás szeptember 3-án, szerdán 17 órától és a temetés előtt egy órával.
Gyászoló szerettei
21102
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SZÉKELY SÁNDOR
életének 72. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2025. szeptember 4-én, csütörtökön 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentkirályi unitárius temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
4335320
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, testvér, rokon,
özv. SZILÁGYI JULIANNA
(szül. VERESS)
életének 81. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. szeptember 3-án, szerdán 13 órakor lesz a mikóújfalusi ortodox
templomtól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4335316
Szívünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó
feleség, édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon és jó barát,
FERENCZY OLGA MÁRIA
(szül. HETSER)
életének 75. évében örökre megpihent.
Temetése 2025. szeptember 5-én, pénteken 15 órakor
lesz Sepsiszentgyörgyön
a szemerjai régi református temetőben.
Részvétfogadás 14.30 órától a sírnál.
Az urnatemetés sajátos jellege miatt, kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4335317
Megemlékezés
Kegyelettel emlékezünk
a három éve elhunyt
CSIA TERÉZIÁRA.
Emléke legyen áldott.
Özvegye, Kálmán, fia, Apor
4335307
Telnek az évek, múlnak a hónapok, de hiányod szívünkben örökre megmarad.
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
BORBÉLY SÁNDORRA
halálának 5. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
1120366
Az idő elszáll, múlnak az évek, de szívünkben megmarad szép emléke.
Fájó szívvel emlékezünk az uzoni VIZOLI PÁLRA
halálának 6. évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335312