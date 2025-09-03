Bő két hónapos szünet után szombaton és vasárnap Marosvásárhelyen folytatódik a román motokrosszbajnokság, amelynek ez lesz a 7. futama. Az MX1-es géposztályban érdekelt háromszéki versenyzőink túl vannak a hosszú nyári pihenőn, mindketten felfrissülten, felkészülten és győzni akarással állnak majd rajthoz. A harc a dobogóért és a bajnoki címért továbbra is kiélezett lesz, Tompa Krisztián a tabella második helyéről, míg Ördög Zoltán a harmadik helyről várja az idény második felét.

Öt és fél fordulón – Merei-ben csak az egyik futamot tartották meg – van túl a román motokrosszbajnokság mezőnye, az MX1-es géposztályban pedig továbbra is nyílt a harc az aranyéremért. A sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián (Sugás Motoros Klub) végig komoly csatát vívott legfőbb vetélytársával, George Căbăllel, és erre a folytatásban is számítani lehet. Tompa ezidáig két versenyt tudott megnyerni, a többin második lett, és mindössze egy pont a hátránya zernyesti riválisával szemben. Parázs küzdelmüket testközelből figyelte végig Ördög Zoltán (Top Cross TCS), aki hat harmadik helyezéssel zárta az idény első részét, és bár 36 pont a lemaradása az első helytől, még ő is beleszólhat a bajnoki csatába. Hétvégén Marosvásárhelyen folytatódik a szezon, majd szeptember vége felé újra Zernyesten, októberben pedig ismét Merei-ben és Ciolpani-ban találkoznak az ország legjobb motokrosszosai.

„Pont került a ciolpani-i fellebbezésem végére, a döntéshozók ismét és ezúttal végleg nekem adtak igazat, így a román bajnokság második felét egypontos hátránnyal fogom megkezdeni. A hétvégi versenyen ezt szeretném is ledolgozni és a tabella élére akarok állni. Marosvásárhelyen egy száraz futamra számítok, egyértelműen nehéz lesz, és nem csak azért, mert a vásárhelyi pálya nem tartozik a kedvenceim közé. A legtöbbet akarom kihozni a viadalból és a győzelemért utazom oda. A jövő hét végén a Balkán-bajnokság is folytatódik, a soron következő bolgár verseny előtt pedig tetemes pontelőnnyel vezetem a rangsort” – nyilatkozta Tompa Krisztián.

„Jó hosszú volt a bajnoki szünet, de szerencsére nyáron volt alkalmam még versenyezni. Ott voltam a kétütemű motorkerékpárok (EMX2T) számára kiírt Európa-bajnokságon, de emellett sokat edzettem is. A felkészülés szempontjából sikeres volt a nyár, és készen állok az új kihívásokra. A hazai bajnokságból még négy futam van hátra, a jövő hét végén pedig indulnék a német ADAC-sorozat utolsó fordulóján. Elküldtem a nevezésem, most a szervezők visszajelzését várom. Különösebb célkitűzésem nincs a szezon második felére, ám mindenképp jó eredménnyel szeretném zárni a versenyeimet, emellett épen és egészségesen akarom befejezni az idényt” – mondta Ördög Zoltán.

A román motokrosszbajnokság állása, MX1-es géposztály: 1. George Căbăl (KTM, Zernești Vectra) 258 pont, 2. Tompa Krisztián (Yamaha, Sugás Motoros Klub) 257 pont, 3. Ördög Zoltán (KTM, Top Cross TCS) 222 pont.