Továbbra is várat magára az FK Csíkszereda első győzelme a SuperLigában. A nyolcadik fordulóban a székelyföldi csapat hétfőn hazai környezetben döntetlent játszott a Galaci Oțelul ellen, így az utolsó előtti helyre lépett a táblázatban.

Az első félidőben a vendégek többet birtokolták a labdát, a házigazdák pedig hosszú indításokkal igyekeztek zavarba hozni riválisukat. Negyedóra elteltével Ilyés Róbert együttese vezetést szerezhetett volna, azonban Anderson Ceará szabadrúgását Iustin Popescu fogta. A 31. percben góllá érett a Duna-parti alakulat mezőnyfölénye, ekkor Ștefan Bană sarokrúgásából João Paulo fejelt a hálóba (1–0). Ezt követően felpörgött a mérkőzés, a piros-fekete mezesek közel jártak az egyenlítéshez, viszont Raul Palmeș a kapusba lőtt, míg Ferenczi János lehetőségét a hálóőr bravúrral kiütötte. Remekül kezdte a második félidőt a csíkszeredai gárda, Jozef Dolný távoli lövését szögletre tolta a kapus, aki a 49. percben már tehetetlen volt, ugyanis Anderson Ceará a tizenhatos vonaltól a keresztléc alá tekert (1–1). A folytatásban a hazai csapat fokozatosan átvette a kezdeményezést és sorra alakította ki a helyzeteket: Ceará újabb próbálkozását védte Popescu, majd Dolný közelről kevéssel fölé továbbított. Bálint László legénysége a szünet után mindössze egyszer veszélyeztetett, a 84. percben a csereként beállt Matei Frunză kísérletét hárította Eduard Pap. A ráadás elején emberhátrányba került a Csíkszereda, mivel Bödő Efraim piros lapot kapott a Pedro Nuno ellen elkövetett durva szabálytalanságért. A hátralévő időben az eredmény már nem változott, így a Hargita megyei együttes a rangsor utolsó előtti helyén tölti a bajnoki szünetet.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 8. forduló: FK Csíkszereda–Galaci Oțelul 1–1 (gólszerzők: Anderson Ceará 49., illetve João Paulo 31.).

A táblázat:

1. Craiova 6 2 0 17–9 20

2. Rapid 5 3 0 14–6 18

3. Dinamo 4 3 1 12–8 15

4. Argeș 5 0 3 13–10 15

5. Botoșani 3 4 1 16–9 13

6. Farul 4 1 3 11–10 13

7. Arad 3 4 1 11–10 13

8. Kolozsvár 3 3 2 11–8 12

9. Slobozia 3 2 3 11–10 11

10. Oțelul 2 4 2 10–9 10

11. Hermannstadt 1 4 3 7–10 7

12. Petrolul 1 3 4 7–9 6

13. FCSB 1 3 4 10–14 6

14. CFR 1 3 3 11–16 6

15. Csíkszereda 0 2 5 7–19 2

16. Metaloglobus 0 1 7 7–18 1

A SuperLiga közel két hétig szünetel, ezt követően az FK Csíkszereda szeptember 14-én, vasárnap 21 órától a címvédő FCSB vendégeként lép pályára a kilencedik fordulóban. (miska)