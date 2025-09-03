Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, SuperLigaElmozdult az utolsó helyről az FK Csíkszereda

2025. szeptember 3., szerda, Sport

Továbbra is várat magára az FK Csíkszereda első győzelme a SuperLigában. A nyolcadik fordulóban a székelyföldi csapat hétfőn hazai környezetben döntetlent játszott a Galaci Oțelul ellen, így az utolsó előtti helyre lépett a táblázatban.

    Fotó: Tókos Csaba

Az első félidőben a vendégek többet birtokolták a labdát, a házigazdák pedig hosszú indításokkal igyekeztek zavarba hozni riválisukat. Negyedóra elteltével Ilyés Róbert együttese vezetést szerezhetett volna, azonban Anderson Ceará szabadrúgását Iustin Popescu fogta. A 31. percben góllá érett a Duna-parti alakulat mezőnyfölénye, ekkor Ștefan Bană sarokrúgásából João Paulo fejelt a hálóba (1–0). Ezt követően felpörgött a mérkőzés, a piros-fekete mezesek közel jártak az egyenlítéshez, viszont Raul Palmeș a kapusba lőtt, míg Ferenczi János lehetőségét a hálóőr bravúrral kiütötte. Remekül kezdte a második félidőt a csíkszeredai gárda, Jozef Dolný távoli lövését szögletre tolta a kapus, aki a 49. percben már tehetetlen volt, ugyanis Anderson Ceará a tizenhatos vonaltól a keresztléc alá tekert (1–1). A folytatásban a hazai csapat fokozatosan átvette a kezdeményezést és sorra alakította ki a helyzeteket: Ceará újabb próbálkozását védte Popescu, majd Dolný közelről kevéssel fölé továbbított. Bálint László legénysége a szünet után mindössze egyszer veszélyeztetett, a 84. percben a csereként beállt Matei Frunză kísérletét hárította Eduard Pap. A ráadás elején emberhátrányba került a Csíkszereda, mivel Bödő Efraim piros lapot kapott a Pedro Nuno ellen elkövetett durva szabálytalanságért. A hátralévő időben az eredmény már nem változott, így a Hargita megyei együttes a rangsor utolsó előtti helyén tölti a bajnoki szünetet.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 8. forduló: FK Csíkszereda–Galaci Oțelul 1–1 (gólszerzők: Anderson Ceará 49., illetve João Paulo 31.).

A táblázat:

1. Craiova                        6              2              0              17–9       20

2. Rapid                            5              3              0              14–6       18

3. Dinamo                        4              3              1              12–8       15

4. Argeș                            5              0              3              13–10    15

5. Botoșani                      3              4              1              16–9       13

6. Farul                             4              1              3              11–10    13

7. Arad                              3              4              1              11–10    13

8. Kolozsvár                    3              3              2              11–8       12

9. Slobozia                       3              2              3              11–10    11

10. Oțelul                          2              4              2              10–9       10

11. Hermannstadt          1              4              3                7–10      7

12. Petrolul                       1              3              4                7–9         6

13. FCSB                          1              3              4              10–14      6

14. CFR                            1              3              3              11–16      6

15. Csíkszereda              0              2              5                7–19      2

16. Metaloglobus            0              1              7                7–18      1

A SuperLiga közel két hétig szünetel, ezt követően az FK Csíkszereda szeptember 14-én, vasárnap 21 órától a címvédő FCSB vendégeként lép pályára a kilencedik fordulóban. (miska)

