A kvalifikációs időszak lezárulta és a nemzetközi szövetséghez (WA) beérkezett előzetes nevezések után eldőlt, hogy 17 magyar sportoló szerepelhet a szeptember 13. és 21. között sorra kerülő tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon.

Az augusztus 24-én zárult kvalifikációs időszakban 17 magyar jutott ki a vb-re, közülük azonban hárman, a hétpróbázó Krizsán Xénia, a maratonfutó Szemerei Levente és a gyalogló Helebrandt Máté nem indul. A budapesti világbajnokságon negyedik, a párizsi játékokon pedig hetedik Krizsán sérülés miatt nem vállalta az utazást, míg Szemerei és Helebrandt a jövő évi birminghami Európa-bajnokságra koncentrál. Hiányukban 14 magyar jutott ki kvalifikációs szinttel vagy a rangsorból, a szövetségek visszajelzései alapján viszont szabadultak fel helyek, amelyek közül hármat magyar versenyző foglalhat el.

A csapat éremvárományosa az olimpiai ezüst­érmes kalapácsvető, az augusztusban bombaformában versenyző Halász Bence, a küldöttség két duplázója pedig Takács Boglárka és Venyercsán Bence. A BHSE sprintere 100 és 200 méteren is rajthoz áll, míg Venyercsán 20 és 35 kilométeres gyaloglásban is elindul. A világbajnokságon három olyan versenyszám lesz, amelyben egynél több magyar rajtol: férfi kalapácsvetésben Halász, Rába Dániel és Szabados Ármin, női 100 méter gáton Kozák Luca és Tóth Anna, férfi 400 méteren pedig Enyingi Patrik és Molnár Attila.

„A huszadik világbajnokságot rendezik meg Tokióban, az előző tizenkilenc alapján büszkék lehetünk a tizenhét indulóra, és a tizenkilenc kvalifikációra, mert ez a sokévi átlagnak megfelelőnek tekinthető” – mondta Scheidler Géza sportszakmai igazgató. Hozzátette, az olimpia után, az új ciklus kezdetén nem volt célverseny a világbajnokság, ezt tulajdonképpen a szakmai építkezés évének tekintik, ugyanakkor hangsúlyozta, továbbra is a jövő évi Európa-bajnokságon való minél sikeresebb szereplésre és a 2028-ban sorra kerülő olimpián való helytállásra összpontosítanak.

A magyar vb-csapat: * férfiak: Böndör Márton (rúd­ugrás), Enyingi Patrik (400 m), Halász Bence (kalapácsvetés), Molnár Attila (400 m), Rába Dániel (kalapácsvetés), Szabados Ármin (kalapácsvetés), Venyercsán Bence (20 km és 35 km gyaloglás) • nők: Bátori Lilianna (magasugrás), Kozák Luca (100 m gát), Klekner Hanga (rúd­ugrás), Madarász Viktória (35 km gyaloglás), Mátó Sára (400 m gát), Németh Zsanett (kalapácsvetés), Spiller Tiziana (20 km gyaloglás), Szabó Nóra (maraton), Takács Boglárka (100 m, 200 m), Tóth Anna (100 m gát).