A nap fotója

2025. szeptember 3., szerda, Szabadidő
  • Kerékpárúton. Fotó: Albert Levente
2025-09-03: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Mindenmentes laskagombaleves – hamis pacalleves)

Hozzávalók: 50 dkg laskagomba, 2 kis murok, 2 kis petrezselyem, 1 szeletnyi zeller, 2 közepes hagyma, 3–5 cikk fokhagyma, 1 dl növényi tejszín, 1 evőkanál kókuszolaj, almaecet, só, bors.
2025-09-03: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Milliárd eurók jönnek-mennek (Uniós finanszírozások)

A Romániának megítélt 28,5 milliárd eurós helyreállítási keretösszeg immár a múlté. Az Európai Bizottság illetékesei­vel folytatott tárgyalások kapcsán várhatóan októberben születik döntés, akkor derül ki, mennyit veszít az ország. Dragoș Pîslaru, a Beruházások és Európai Projektek Minisztériumának vezetője szerint – bár egy hétmilliárdos kölcsönre már nem lehet számítani – az országos helyreállítási terv (PNRR), illetve a kohéziós alapok révén a vissza nem térítendő összegek tekintetében nem éri kár az országot, ám az eddigi gyakorlat tarthatatlan. A miniszterrel az Economedia készített interjút, ebből közöljük a legfontosabbakat.
