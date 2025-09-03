A nap fotója

Következő írásunk

A Romániának megítélt 28,5 milliárd eurós helyreállítási keretösszeg immár a múlté. Az Európai Bizottság illetékesei­vel folytatott tárgyalások kapcsán várhatóan októberben születik döntés, akkor derül ki, mennyit veszít az ország. Dragoș Pîslaru, a Beruházások és Európai Projektek Minisztériumának vezetője szerint – bár egy hétmilliárdos kölcsönre már nem lehet számítani – az országos helyreállítási terv (PNRR), illetve a kohéziós alapok révén a vissza nem térítendő összegek tekintetében nem éri kár az országot, ám az eddigi gyakorlat tarthatatlan. A miniszterrel az Economedia készített interjút, ebből közöljük a legfontosabbakat.