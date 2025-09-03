Leépítések az önkormányzatoknál

A Prahova, Argeş és Suceava megyei településeket érintené a leginkább, ha országosan 40 százalékkal csökkenne az önkormányzati alkalmazottak megengedett száma – derül ki a kormány tegnap közzétett elemzéséből. Eszerint az állások 40 százalékának megszüntetése esetén a jelenlegi önkormányzati dolgozók 10 százaléka, 13 098 alkalmazott veszítené el a munkahelyét. Ez az intézkedés a közigazgatási egységek 51 százalékát, 1655 települést érintene.

A legtöbb alkalmazottat a Prahova (724 személy), Argeş (649), Suceava (627) és Maros megyei (513) önkormányzatoktól kellene elbocsátani. Bukarestben 709-en veszítenék el az állásukat. A legkevésbé érintett megyék: Bihar (53 elbocsátott alkalmazott), Tulcea (60), Beszterce-Naszód (125), Vaslui (129), Arad (136), Călăraşi (138) és Brăila (141).

A legnagyobb arányú elbocsátásokra a Galac (17 százalék), Argeş (16), Szi­lágy (16), Mehedinţi (15) és Prahova (15) megyei önkormányzatok kényszerülnének, a legkisebb arányúakra a Bihar (2 százalék), Tulcea (4), Arad (5), Bákó (5) és Vaslui (5) megyeiek.

Ilie Bolojan miniszterelnök tegnapi sajtótájékoztatóján elmondta: az önkormányzati alkalmazottak megengedett számának 25 százalékos csökkentése szinte semmilyen hatással nem járna, mivel csak a betöltetlen posztokat vagy azokat az állásokat érintené, amelyeket még csak nem is hoztak létre.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy Romániában a helyi önkormányzatok alkalmazottjainak számát a lakosság számához igazítják. Másfelől számos településen a polgármesteri hivatalokban a megengedett maximális létszámnál jóval kevesebben dolgoznak.

Eszerint a helyi közigazgatásban a lakosságarányosan jóváhagyott posztok száma országosan mintegy 190 ezer, amelyekből a helyi önkormányzatok 164 ezret hoztak létre. Utóbbiak közül 35 ezer betöltetlen állás, ami azt jelenti, hogy az országos álláskeret 32 százalékát vagy nem töltötték be, vagy nem is hozták létre. Így egyetlen betöltött posztot sem érintene, ha a jóváhagyott posztok számát 25 százalékkal csökkentenék – magyarázta a miniszterelnök.

Hozzátette: a felsorolt adatokból kiderül, hogy ha a kormány 5 százalékos tényleges létszámcsökkentést akar elérni a helyi közigazgatásban, akkor legalább 30 százalékkal, 10 százalékos létszámcsökkentés esetén legalább 40 százalékkal kell csökkenteni jóváhagyott posztok számát. Ha pedig 15 százalékos létszámcsökkentés a cél, akkor 45 százalékos lefaragást kell alkalmazni, ami közel 2000 települést, a közigazgatási egységek 60 százalékát érintené – részletezte Bolojan.