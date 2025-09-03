Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Csökkentenék az energia árát

2025. szeptember 3., szerda, Belföld

Öt intézkedéssel készül csökkenteni a kormánykoalíció a villamosenergia árát – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján az energiaügyi miniszter.

  • Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

Bogdan Ivan elmondta, hogy az intézkedésekre azért van szükség, mert Románia egyike azoknak az uniós tagállamoknak, ahol legtöbbet fizetnek a fogyasztók az áramért. Ezek kiegészítik majd a hazai termelési kapacitás növelésére tett lépéseket – tette hozzá. A miniszter közölte, hogy az öt intézkedést memorandum formájában fogadja majd el a kormány. A gyakorlatba ültetésük két héttől hat hónapig fog tartani, de legkorábban fél év múlva éreztetik majd a hatásukat.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-03 08:00 Cikk megjelenítése: 171 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 120
szavazógép
2025-09-03: Belföld - :

Magyarul beszélő férfit is megtámadtak

Magyarul beszélő férfira támadtak egy üzletben a Kolozsvár melletti Szászfenesen. A rendőrség erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával hivatalból indított eljárást az ügyben. Az RMDSZ és a vendéglátóipari munkáltatók szövetsége (HORA) is elítélte az elmúlt napokban történteket, miután ez már a harmadik olyan eset volt, amikor a származása miatt bántalmaztak valakit.
2025-09-03: Belföld - :

Elfogadták felelősségvállalással

Azt követően, hogy augusztus 1-jétől 2 százalékponttal 21 százalékra növelte az általános adókulcsot, és más adóemeléseket is végrehajtott, a költségvetési hiány csökkentését célzó újabb intézkedéseket fogadott el a Bolojan-kabinet, melyeket felelősségvállalással fogadtak el hétfő este a parlament két házának együttes ülésén.
rel="noreferrer"