Csökkentenék az energia árát

Bogdan Ivan elmondta, hogy az intézkedésekre azért van szükség, mert Románia egyike azoknak az uniós tagállamoknak, ahol legtöbbet fizetnek a fogyasztók az áramért. Ezek kiegészítik majd a hazai termelési kapacitás növelésére tett lépéseket – tette hozzá. A miniszter közölte, hogy az öt intézkedést memorandum formájában fogadja majd el a kormány. A gyakorlatba ültetésük két héttől hat hónapig fog tartani, de legkorábban fél év múlva éreztetik majd a hatásukat.