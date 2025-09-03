Bővítik a Gyere haza negyedet

Új házhelyeket jelölnek ki a Sepsiszentgyörgy sugásfürdői kijáratánál levő területen, ahol a Gyere haza programban egyre több fiatal család épít házat az önkormányzat által biztosított telken.

A városi tanács augusztus végi ülésén megszavazott határozata értelmében 27 új, egyenként 200 vagy 300 négyzetméteres parcellát alakítanak ki a Borvíz utca végén, megfelelő utcahálózattal.

A Gyere haza programot 2009-ben, elsősorban a másutt élő fiatalok hazatelepedésének ösztönzésére indította Sepsiszentgyörgy önkormányzata, de az első évtizedben igen kevesen éltek a lehetőséggel, az utóbbi időben kezdett benépesülni a két utcából álló kis telep. A pályázók ingyen kapják a telket (amit tíz év után megvásárolhatnak) és a háztervet is, de két éven belül be kell fejezniük az építkezést. Az új lakónegyedben egy óvodát is építtet az önkormányzat, ezt hamarosan át is adják a rendeltetésének.