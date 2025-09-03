Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Tüntetés SepsiszentgyörgyönA tanévkezdés bojkottjára készülnek

2025. szeptember 3., szerda, Közélet

Közel háromszázan gyűltek össze tegnap a Kovászna megyei kormányhivatal sepsiszentgyörgyi székháza előtt, hogy kifejezzék tiltakozásukat a kormány pedagógusokat és általában a tanügyet érintő megszorító intézkedései ellen.

    A megszorító intézkedések visszavonását követelik. Fotó: Albert Levente

A megyeközponti tanügyiek szabad szakszervezete mellett nagy létszámban vettek részt a kézdivásárhelyi demokratikus szakszervezet és a bodzafordulói Mihai Viteazul-szakszervezet tagjai, akik csatlakoztak a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Föderációjának országos megmozdulásához.

A tiltakozók elfogadhatatlannak tartják, hogy tizennyolcról húszra emelték a pedagógusok heti tanóra-kötelezettségét, növelték az igazgatók kötelező óraszámát, az iskolák takarékosság miatti összevonását, az óraadó tanárok bérének harmadára csökkentését, és hogy mindezt az elvégzett pluszmunkát nem javadalmazzák. 

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Föderációjának háromszéki különítménye kiáll a tanévkezdés bojkottja mellett, gyűjtik az aláírásokat az ünnepélyes tanévnyitóktól való távolmaradásra, illetve az azt következő napokra, amikor tagjaikat arra kérik, ne végezzenek oktatói munkát – tájékoztatott lapunk megkeresésére Nagy Gábor, a szabad szakszervezet háromszéki elnöke.

