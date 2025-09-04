Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
TankönyvekHáromszéken jobb a helyzet a korábbi éveknél

2025. szeptember 4., csütörtök, Közélet

Beütemezett program szerint érkeznek a háromszéki iskolák által megrendelt új és újranyomtatott tankönyvek, majdnem mindenik megfelel a fokozatosan bevezetett új tanterveknek, a középiskolában ellenben tizenöt-húsz éves tankönyvekből tanítanak – tudtuk meg Karda Ádámtól, a Kovászna Megyei Tanfelügyelőség tankönyvekért felelő tanfelügyelőjétől. 

  • Ezrével érkeznek a tankönyvek a megyei tanfelügyelőség raktárába. Fotó: Kovászna Megyei Tanfelügyelőség
Az oktatási minisztérium három szakaszban bonyolítja le a tanév eleji tankönyvellátást, eszerint Háromszékre is három szállítmány érkezik ebben az időszakban. 

A magyar tagozaton a hatodikosok képzőművészeti nevelése és a hetedikeseknek járó szinte minden új tankönyv megérkezett, ez több mint tizennyolcezer példány. Ezek újonnan megjelent román kiadványok fordításai.

Közelebbről szállítják a román tagozatosok első osztályai számára az ortodox vallású és a nyolcadikosok új tankönyveit több tantárgyból, ez közel tizenháromezer példányt jelent. 

Az újranyomtatások esetében – az első osztályosokat is beleértve, akik tanév végén nem adják vissza a könyveket a következő nemzedék számára – minden igénylést megkapnak a háromszéki iskolák, ebből a kategóriából húszezer-ötszáz példány érkezett a megyei tanfelügyelőségre.

Új tanterv szerinti könyvek nincsenek. Tavaly végzett az első érettségiző magyar diáknemzedék, akik sajátos tanterv és tankönyv alapján tanulták a román nyelvet és irodalmat, az idei végzősök megkapják az ő könyveiket, minden további tantárgyat a középiskolában a tizenöt-húsz évvel ezelőtti tankönyvek szerint tanítanak.

Mindent összevetve, a tanév eleji tankönyvforgalom számbelileg hasonló a korábbi évekhez, helyenként változik az osztályok létszáma és a tanult tantárgyak iránti igény, beállt egyfajta állandóság, mivel véget ért a tantervi reform egy szakasza.

Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-04 08:00
