Hozzávalók: 12 főtt tojás; a töltelékhez: a tojások sárgája, 12 dkg máj­pástétom, 12 dkg krémsajt, só, bors; a majonézes mártáshoz: 2 nyers tojássárgája, 2 kiskanál mustár, 1,5–2 dl olaj, 1,5 dl tejföl, 1 dl joghurt, só; a díszítéshez: paprikakrém, petrezselyemzöld.

Elkészítése. A nyers tojássárgáját és a mustárt keverőtálba tesszük, majd az olajat lassan csorgatva hozzá, kemény majonézt keverünk. A majonézhez hozzáadjuk a tejfölt és a joghurtot, enyhén sózzuk, összekavarjuk, majd az így nyert mártást egy nagy tálalótálon eloszlatjuk.

A tojásokat éles késsel cikcakkban kettévágjuk, majd az így nyert fél tojások fehérjének az alját levágjuk és a majonézmártáson szépen elrendezzük.

A tojássárgájákat egy keverőtálba rakjuk, villával összetörjük, hozzáadjuk a májpástétomot és a krémsajtot, enyhén sózzuk, borsozzuk, majd összedolgozzuk. Az így nyert tölteléket habzsákba töltjük, majd a majonézes mártáson elhelyezett fél tojásfehérjék közepébe csinos rózsákat nyomunk. A rózsák tetejére illesztjük a tojások aljáról levágott tojásfehérje-darabkákat kalapnak, és mindegyikre piros pöttyöt nyomunk a paprikakrémből, illetve petrezselyemlevelekkel díszítjük.

Kitűnő előétel és vendégváró, de vacsorára is fogyasztható.

Mennyiség: 8 személy

Elkészítési idő: 1 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.