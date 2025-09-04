Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. szeptember 4., csütörtök, Szabadidő
  • Déli pihenő. Fotó: Albert Levente
    Déli pihenő. Fotó: Albert Levente
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-04 08:00 Cikk megjelenítése: 102 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 167
szavazógép
2025-09-04: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Töltött tojás)

Hozzávalók: 12 főtt tojás; a töltelékhez: a tojások sárgája, 12 dkg máj­pástétom, 12 dkg krémsajt, só, bors; a majonézes mártáshoz: 2 nyers tojássárgája, 2 kiskanál mustár, 1,5–2 dl olaj, 1,5 dl tejföl, 1 dl joghurt, só; a díszítéshez: paprikakrém, petrezselyemzöld.
2025-09-04: Közélet - :

Felelősség a családban

A sepsiszentgyörgyi Szent József Egyházközség a múlt hét végén tartotta családos táborát Középajtán, ahol harmincegy család, összesen száztíz személy vett részt.
rel="noreferrer"