Felelősség a családban

A korábbi évekhez hasonlóan idén is az volt a cél, olyan programot szervezzenek, hogy a család minden tagja megtalálja a lehetőséget a kikapcsolódásra, lazításra, ugyanakkor a lelki töltődésre, más családokkal való ismerkedésre, de a családtagok közös élményszerzésére is – közölte szerkesztőségünkkel Ilyés Zsolt plébános. Volt közös ima, játék, tánc, tábortűz, ahol a család minden tagja megszólítva érezhette magát, de korosztályonként is szerveztek programot. Szombaton és vasárnap délelőtt a felnőtteknek előadásokat tartottak, a gyerekek pedig külön programokon vettek részt a Caritas szeretetszolgálat nyolc önkéntesének irányításával. Délután lehetőség volt játékra, kirándulásra, fürdőzésre, horgászásra, beszélgetésre, lelki beszélgetésre, pihenésre. Szombaton este fergeteges táncház volt Tőkés Zsolt és Edit vezetésével, fűzte hozzá a plébános.

A felnőtteknek szóló elő­adásokat maga Ilyés Zsolt tartotta. A felelősség témáját járták körül három, egyenként hetvenperces előadás keretében. „Olyan kérdésekre kerestük a választ: Mit jelent a felelősségvállalás? Miért fontos, és miért baj, ha egy személy vagy egy család életében ez hiányos? Hogyan nyilvánul meg a felelősség hárítása? Miért vagyok felelős és miért nem a saját életemben, egy házasságban, egy család életében szülőként? A második előadás során a felelősség a házasságban és a szülő-gyerek kapcsolatban volt a téma. Miért vagyok felelős egyénileg egy párkapcsolatban, és miért vagyunk közösen felelősek párként, valamint szülőként a gyerekekért? Hogyan működik konkrétan a közös felelősségvállalás? Mit jelent és hogyan befolyásolja a család életét, amikor az egyik fél kimarad, kiszáll a felelősségvállalásból; amikor megosztják a felelősséget? Hány éves kortól milyen felelősség várható el egy gyerektől? A harmadik előadáson arról beszéltem és beszélgettünk, hogyan nevelhető egy gyerek felelősségre, és miért lehet felelős az Isten az egyéni életünkben, a házasságunkban, a gyereknevelésben, családi életünkben. Miért fontos, hogy Isten felelősségét hagyjuk meg Neki, ne akarjuk magunkra venni – de a magunk felelősségét viszont vállaljuk?” – közölte Ilyés Zsolt, aki köszönetet mondott Sepsiszentgyörgy önkormányzatának a tábor támogatásáért. (sz.)