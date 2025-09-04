HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

CserkÃ©sztÃ¡bor a SzÃ©nÃ©getÅ‘-pusztÃ¡n

2025. szeptember 4., csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k, KÃ¶zÃ©let

A gelencei 141-es szÃ¡mÃº Nagyboldogasszony CserkÃ©szcsapat augusztus mÃ¡sodik felÃ©ben tartotta meg hagyomÃ¡nyos tÃ¡borÃ¡t a SzÃ©nÃ©getÅ‘-pusztÃ¡n. HarmincÃ¶t cserkÃ©sz, szÃ¼leikkel Ã©s a kisegÃ­tÅ‘ szemÃ©lyzettel egyÃ¼tt mintegy hetven tÃ¡borozÃ³ tÃ¶ltÃ¶tt egyÃ¼tt hÃ¡rom napot.

  • IlyÃ©s Botond JÃ¡nos felvÃ©tele
    IlyÃ©s Botond JÃ¡nos felvÃ©tele

IlyÃ©s Botond JÃ¡nos cserkÃ©szparancsnok elmondÃ¡sa szerint nagyon jÃ³ Ã¶tletnek bizonyult, hogy egyÃ¼tt tÃ¡borozzanak a kiscserkÃ©szek Ã©desapjukkal, illetve Ã©desanyjukkal. A tÃ¡bort a nagycserkÃ©szekkel alakÃ­tottÃ¡k ki, ahol a tÃ¡borkeresztet is felszereltÃ©k, mÃ¡snap reggel pedig meseerdÅ‘vel indult a nap. A roverek Ã¡ltal lÃ©trehozott meseerdÅ‘ tÃ©mÃ¡i a Walt Disney-rajzfilmek voltak, Ã­gy egy ideiglenes cserkÃ©szstÃºdiÃ³t is lÃ©trehoztak. A napi munka sorÃ¡n kÃ¼lÃ¶n vettÃ©k a fiÃºkat, a felnÅ‘tt fÃ©rfiakat, a lÃ¡nyokat Ã©s az asszonyokat, de kÃ¶zÃ¶s tevÃ©kenysÃ©gek is voltak.Â 

A szÃ¼lÅ‘k is a cserkÃ©szszabÃ¡lyok szerint tÃ¶ltÃ¶ttÃ©k a tÃ¡borozÃ¡s hÃ¡rom napjÃ¡t. A szervezÅ‘k nagy meglepetÃ©sÃ©re nagyon Ã©lveztÃ©k a cserkÃ©szszabÃ¡lyok szerinti Ã©letformÃ¡t. SÃ­pszÃ³ra gyÃ¼lekeztek Ã©s sorakoztak, akÃ¡rcsak a kiscserkÃ©szek. A sÃ¡trak mellett a jurtÃ¡t is felÃ¡llÃ­tottÃ¡k.Â 

A tÃ¡bor programjÃ¡bÃ³l a kÃ©zmÅ±ves-tevÃ©kenysÃ©g, a nemezelÃ©s Ã©s a textilfestÃ©s sem hiÃ¡nyzott. DÃ©lutÃ¡nonkÃ©nt a fÃ©rfiak az esti tÃ¡bortÅ±zrÅ‘l gondoskodtak. KivÃ©tel nÃ©lkÃ¼l mindenki sÃ¡trakban aludt. UtolsÃ³ este cserkÃ©szjÃ¡tÃ©kokkal egybekÃ¶tÃ¶tt fÅ‘zÅ‘versenyt szerveztek, amikor a tÃ¡bor dÃ­szvendÃ©ge volt Szecsete ZoltÃ¡n plÃ©bÃ¡nos Ã©s Kerekes PÃ©ter segÃ©dlelkÃ©sz, de a vihar miatt a kÃ¶zÃ¶s vacsora elmaradt. A tÃ¡borozÃ¡s hÃ¡laadÃ³ szentmisÃ©vel Ã©rt vÃ©get. Az idei tÃ¡bor a megyei tanÃ¡cs anyagi tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡val valÃ³sult meg.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   SzerzÅ‘: Iochom IstvÃ¡n Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-09-04 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 274 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 0 Szavazatok szÃ¡ma: 0
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint feljut-e a mostani idÃ©nyben a SuperLigÃ¡ba a Sepsi OSK?









eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 167
szavazÃ³gÃ©p
2025-09-04: KÃ¶zÃ©let - :

FelelÅ‘ssÃ©g a csalÃ¡dban

A sepsiszentgyÃ¶rgyi Szent JÃ³zsef EgyhÃ¡zkÃ¶zsÃ©g a mÃºlt hÃ©t vÃ©gÃ©n tartotta csalÃ¡dos tÃ¡borÃ¡t KÃ¶zÃ©pajtÃ¡n, ahol harmincegy csalÃ¡d, Ã¶sszesen szÃ¡ztÃ­z szemÃ©ly vett rÃ©szt.
2025-09-04: KÃ¶zÃ©let - Iochom IstvÃ¡n:

A ZÃ¶ld Nap EgyesÃ¼let tÃ¡borÃ¡ban

Augusztus 25â€“28. kÃ¶zÃ¶tt a ZÃ¶ld Nap EgyesÃ¼let partnersÃ©gben KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhely PolgÃ¡rmesteri HivatalÃ¡nak sportirodÃ¡jÃ¡val harmincnegyedik alkalommal szervezett napkÃ¶zi tÃ¡bort a cÃ©hes vÃ¡rosban, ahol 7 Ã©s 11 Ã©v kÃ¶zÃ¶tti gyermekek vettek rÃ©szt, a legtÃ¶bben KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyrÅ‘l, KÃ©zdiszentlÃ©lekrÅ‘l, LemhÃ©nybÅ‘l, de TorjÃ¡rÃ³l is Ã©rkeztek.
rel="noreferrer"