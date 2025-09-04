CserkÃ©sztÃ¡bor a SzÃ©nÃ©getÅ‘-pusztÃ¡n

A gelencei 141-es szÃ¡mÃº Nagyboldogasszony CserkÃ©szcsapat augusztus mÃ¡sodik felÃ©ben tartotta meg hagyomÃ¡nyos tÃ¡borÃ¡t a SzÃ©nÃ©getÅ‘-pusztÃ¡n. HarmincÃ¶t cserkÃ©sz, szÃ¼leikkel Ã©s a kisegÃtÅ‘ szemÃ©lyzettel egyÃ¼tt mintegy hetven tÃ¡borozÃ³ tÃ¶ltÃ¶tt egyÃ¼tt hÃ¡rom napot.
IlyÃ©s Botond JÃ¡nos cserkÃ©szparancsnok elmondÃ¡sa szerint nagyon jÃ³ Ã¶tletnek bizonyult, hogy egyÃ¼tt tÃ¡borozzanak a kiscserkÃ©szek Ã©desapjukkal, illetve Ã©desanyjukkal. A tÃ¡bort a nagycserkÃ©szekkel alakÃtottÃ¡k ki, ahol a tÃ¡borkeresztet is felszereltÃ©k, mÃ¡snap reggel pedig meseerdÅ‘vel indult a nap. A roverek Ã¡ltal lÃ©trehozott meseerdÅ‘ tÃ©mÃ¡i a Walt Disney-rajzfilmek voltak, Ãgy egy ideiglenes cserkÃ©szstÃºdiÃ³t is lÃ©trehoztak. A napi munka sorÃ¡n kÃ¼lÃ¶n vettÃ©k a fiÃºkat, a felnÅ‘tt fÃ©rfiakat, a lÃ¡nyokat Ã©s az asszonyokat, de kÃ¶zÃ¶s tevÃ©kenysÃ©gek is voltak.Â
A szÃ¼lÅ‘k is a cserkÃ©szszabÃ¡lyok szerint tÃ¶ltÃ¶ttÃ©k a tÃ¡borozÃ¡s hÃ¡rom napjÃ¡t. A szervezÅ‘k nagy meglepetÃ©sÃ©re nagyon Ã©lveztÃ©k a cserkÃ©szszabÃ¡lyok szerinti Ã©letformÃ¡t. SÃpszÃ³ra gyÃ¼lekeztek Ã©s sorakoztak, akÃ¡rcsak a kiscserkÃ©szek. A sÃ¡trak mellett a jurtÃ¡t is felÃ¡llÃtottÃ¡k.Â
A tÃ¡bor programjÃ¡bÃ³l a kÃ©zmÅ±ves-tevÃ©kenysÃ©g, a nemezelÃ©s Ã©s a textilfestÃ©s sem hiÃ¡nyzott. DÃ©lutÃ¡nonkÃ©nt a fÃ©rfiak az esti tÃ¡bortÅ±zrÅ‘l gondoskodtak. KivÃ©tel nÃ©lkÃ¼l mindenki sÃ¡trakban aludt. UtolsÃ³ este cserkÃ©szjÃ¡tÃ©kokkal egybekÃ¶tÃ¶tt fÅ‘zÅ‘versenyt szerveztek, amikor a tÃ¡bor dÃszvendÃ©ge volt Szecsete ZoltÃ¡n plÃ©bÃ¡nos Ã©s Kerekes PÃ©ter segÃ©dlelkÃ©sz, de a vihar miatt a kÃ¶zÃ¶s vacsora elmaradt. A tÃ¡borozÃ¡s hÃ¡laadÃ³ szentmisÃ©vel Ã©rt vÃ©get. Az idei tÃ¡bor a megyei tanÃ¡cs anyagi tÃ¡mogatÃ¡sÃ¡val valÃ³sult meg.