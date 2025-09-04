Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A Zöld Nap Egyesület táborában

2025. szeptember 4., csütörtök, Közélet

Augusztus 25–28. között a Zöld Nap Egyesület partnerségben Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatalának sportirodájával harmincnegyedik alkalommal szervezett napközi tábort a céhes városban, ahol 7 és 11 év közötti gyermekek vettek részt, a legtöbben Kézdivásárhelyről, Kézdiszentlélekről, Lemhényből, de Torjáról is érkeztek.

  • Vetró András műtermében. Fotó: Zöld Nap Egyesület
    Vetró András műtermében. Fotó: Zöld Nap Egyesület

A táborban a gyermekek izgalmas csapatjátékokban, valamint gondolkodást fejlesztő stratégiai játékokban vehettek részt, de a kézműves-tevékenység, az origami és a hagyományos reggeli torna sem hiányzott. A napközis tábor programjában labdajáték, teremfoci, sakkozás, röplabdázás, tollasozás, malmozás is szerepelt.

Mindezek mellett meglátogatták a Patikamúzeumot, ahol Dósa Csaba, a kézdivásárhelyi turisztikai iroda vezetője kalauzolta el a fiatalokat, Bara Tímea szakmai gyakornok pedig a város udvartereit, fontosabb épületeit és kulturális helyszíneit mutatta be. A táborozók meglátogatták Vetró András szobrászművész műtermét is. A Zöld Nap Egyesület szakmai gyakornokai, Handra Noémi az elsősegélynyújtás alapjairól tartott ismertetőt, Rancz-Molnár Éva a digitális eszközök használatának veszélyeit mutatta be.

A tábor tevékenységébe a szakmai gyakornokok és a helyi önkéntesek mellett a külföldi önkéntesek is bekapcsolódtak. A négy nap alatt igazi barátságok köttettek, új ismereteket szereztek a gyermekek, sok kalandos feladattal, élménnyel lettek gazdagabbak. A 34. tábor a Bethlen Gábor Alap, a helyi önkormányzat és az Európai Szolidaritási Testület támogatásával valósult meg.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-04 08:00 Cikk megjelenítése: 182 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 167
szavazógép
2025-09-04: Közélet - Iochom István:

Cserkésztábor a Szénégető-pusztán

A gelencei 141-es számú Nagyboldogasszony Cserkészcsapat augusztus második felében tartotta meg hagyományos táborát a Szénégető-pusztán. Harmincöt cserkész, szüleikkel és a kisegítő személyzettel együtt mintegy hetven táborozó töltött együtt három napot.
2025-09-04: Család - :

Feléledt a koronavírus

A jelenlegi romániai koronavírus-hullám elég komoly, de nincsenek jelei annak, hogy a kórokozó agresszívabb lenne a korábbi mutációinál, a legtöbb eset enyhe lefolyású – jelentette ki a bukaresti Matei Balş Intézet vezetője, Adrian Marinescu.
rel="noreferrer"