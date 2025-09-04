Feléledt a koronavírus

A jelenlegi romániai koronavírus-hullám elég komoly, de nincsenek jelei annak, hogy a kórokozó agresszívabb lenne a korábbi mutációinál, a legtöbb eset enyhe lefolyású – jelentette ki a bukaresti Matei Balş Intézet vezetője, Adrian Marinescu.

Az orvos kedden az Agerpresnek elmondta, hogy a járvány 2022-es lecsengése után a világ áttért a SARS-CoV-2 vírussal való együttélésre, ami nem mindig harmonikus. „Voltak már hasonló fertőzési hullámok korábban is” – magyarázta, hozzátéve: jelenleg egyre nagyobb nyomás nehezedik a fertőző betegségeket kezelő kórházakra, amire megoldást jelenthet, ha az összes kórház fogadná a vírussal fertőzött pácienseket, főként a krónikus betegeket, a 65 év felettieket és a kisgyerekeket, akiket rendszerint megfigyelés alatt kell tartani.

Adrian Marinescu jóslata szerint a fertőzéses esetek száma az új tanév kezdetével megnövekedhet, de nem exponenciálisan, mivel a vírussal való „együttélés” legtöbbször a megfázáshoz hasonló, enyhe lefolyású megbetegedésekkel jár.

Az augusztus 25–31. közötti héten 3982 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, 3,4 százalékkal többet, mint az előző héten – közölte kedden az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP). Az új megbetegedések közül 893 esetben újrafertőződést mutattak ki, az érintettek az első megfertőződéstől számított több mint 90 nap elteltével kapták el ismét a vírust. Az INSP tájékoztatása szerint a múlt héten kilenc halálesetet regisztráltak a koronavírussal diagnosztizált páciensek körében, az elhunytak mindegyikének voltak társbetegségei. (Agerpres)