Háztartások jövedelmei és kiadásai

Az idei első negyedévben 9148 lej volt a romániai háztartások havi átlagjövedelme, 13,7 százalékkal nagyobb, mint 2024 ugyanezen időszakában; a kiadások 7667 lejt, azaz a jövedelmek 83,8 százalékát vitték el – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) július 28-án közzétett adataiból.

A hivatalos statisztikák szerint a háztartásokban az egy főre jutó bevétel 3682 lej volt. A pénzbeli jövedelem háztartásonként átlagosan havi 8578 lejt (személyenként 3453 lejt), a természetbeni jövedelem pedig háztartásonként havi 570 lejt (személyenként 229 lejt) tett ki idén január és március között.

Az átlagban 6257 lejes összegű bruttó havi bérjövedelmek és a hozzájuk kapcsolódó egyéb bevételek a háztartások összes jövedelmének 68,4 százalékát jelentették. Emellett a szociális ellátásokból származó, átlagban 1874 lej 20,5 százalékkal, valamint a természetbeni jövedelem 6,2 százalékkal járult hozzá a háztartások teljes jövedelméhez.

Lakóhely szerinti bontásban a városi háztartások havi jövedelme átlagban 10 469 lej volt az idei első negyedévben, 1,4-szer nagyobb, mint a vidékieké. Az egy főre jutó bevétel a városi háztartásokban 4352 lej volt, 1,5-ször nagyobb a vidéki háztartásokban jegyzettnél.

A háztartások átlagos havi pénzbeni kiadása 2025 első negyedévében 7199 lej (személyenként 2898 lej) volt, 5,7 százalékkal haladta meg az előző negyedévi kiadásokat. A háztartások kiadásainak 60,1 százalékát a fogyasztási kiadások tették ki az idei első három hónapban, 34,5 százalékát a helyi és központi adók, illetékek, társadalombiztosítási járulékok, 1,7 százalékát pedig a háztáji gazdálkodással kapcsolatos költségek (tenyészállatok és baromfik etetésére, vetőmagra, állatorvosi szolgáltatásokra stb. fordított kiadások) – derül ki a statisztikai intézet adataiból. (Agerpres)