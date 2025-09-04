Szeptember az utóbbi időben többnyire száraz és meleg, rendszerint a csapadékosabb októberre, november elejére tolja ki az év második gombacsúcsát. Ettől eltekintve, Szent Mihály hava tartogathat meglepetéseket, hisz sok nyárinak elkönyvelt gomba is felbukkanhat még az éppen ébredező koraőszi társaság mellett.

Ebben az aszályos időszakban gyakran találkozhatunk lábon megszáradt példányokkal is. A legtöbb gombász számba se veszi, egyszerűen elmegy mellettük, pedig egyeseket fel lehet használni még ilyen állapotban is. Például a nagy őzlábgomba nem kukacos, elszáradt kalapjai a Természet által szárítva is jóízűek. Többféleképpen el lehet készíteni, beáztatva langyos vízbe visszanyerik eredeti állagukat (tömegük akár tízszeresére is megnőhet!), de porítva, fűszergombaként is megállják helyüket.

Hasonlóan, ha úgy adódik alkalom, a mezei szegfűgomba elszáradt példányaiból is gyűjthetünk bátran. Babramunka, de megéri a fáradságot, néhány grammnyi ebből a természetes szárítmányból már bőven elegendő például egy leves vagy tojásrántotta ízesítésére.

A gombák megjelenését nemcsak környezeti tényezők, hanem faji tulajdonságok is meghatározzák. Egyes fajok kedvező körülmények között, folyamatosan teremnek késő tavasztól a tél beálltáig. Ilyenek a csiperkék, a tintagombák, a mezei szegfűgomba stb., amelyek hosszú hónapokon keresztül hű társai a gombásznak. Más gombáknak viszont rövid idő áll rendelkezésükre, hogy termőtestet képezzenek. Ide tartoznak a kimondottan őszi fajok, amelyek nagy részével csak szeptember végétől november közepéig találkozhatunk: lila pereszke, lilatönkű pereszke, szürke tölcsérgomba, gyűrűs tuskógomba, ibolyás rókagomba stb. Szeptemberben a galambgombák fénykora is hanyatlóban, de mivel fajgazdag nemzetségről van szó, ebben a hónapban is szép számban képviseltetik magukat.

Nemcsak a makrocsapadék (eső, havas eső, hó stb.), hanem a föld felszínén keletkező harmat, hóharmat, valamint a talaj hézagaiban megjelenő talajharmat is fontos a gombák számára. Ínséges, aszályos időszakokban az épületek, fasorok, erdőszélek árnyékában meghúzódó, északi fekvésű füves sávok, völgyek, patakpartok mutathatnak fel némi gombát. Érdemes ezeket megjegyezni és felkeresni szeptemberi sétáink alatt. Ki tudja, tán mellénk szegődik a gombászszerencse!

Farkas János