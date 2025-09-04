Fogorvosi ellátás nélkül

Az uniós statisztikai hivatal adatai szerint a szegénység kockázatának kitett személyek körében jelentősen magasabb, 13,7 százalék volt a szükséges fogászati ellátást nélkülözni kényszerülők aránya, míg a teljes népesség körében 5,1 százalékot tett ki. Minden tagállamban érzékelhető a teljes népesség és a szegénység kockázatának kitettek közötti szakadék, de Romániában a legnagyobb. Itt a teljes népesség 12,6 százaléka, a szegénység kockázatának kitett személyeknek pedig a 43,5 százaléka nem kapta meg a szükséges fogorvosi ellátást 2024-ben. (Agerpres)