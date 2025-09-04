Bizottság alakult a családon belüli erőszak megfékezésére

Speciális parlamenti bizottság jött létre a nők elleni, valamint a családon belüli erőszak megfékezése érdekében – jelentette be tegnap az RMDSZ. A parlamenti bizottság többpárti összefogás eredményeként alakult meg az RMDSZ kezdeményezésére, célja a családon belüli erőszak visszaszorítása.

„Az erőszakos cselekedetek a mindennapok részévé váltak, és fel kell ismernünk, hogy egy olyan jelenséggel állunk szemben, amelyet nem tudunk megállítani. Hetente egy nő életét veszíti családon belüli erőszak áldozataként, óránként 14 családba kérnek hatósági segítséget. Az RMDSZ Nőszervezet elnökségének kezdeményezésére a Szövetség parlamenti frakciója felvállalta, hogy speciális bizottságot hoz létre a családon belüli erőszak visszaszorítására. Ezt a koalíciós pártok támogatásával sikerült szerdán közösen iktatni. A speciális bizottság elemzi azokat a törvénykezdeményezéseket, amelyek ezt a területet érintik, valamint kezdeményez, javaslatokat fogalmaz meg az állami intézmények, civil szféra és a szakemberek konzultálásával. Számunkra továbbra is elsődleges prioritás a nők és a családok védelme és biztonsága, ezért határozott lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy megelőzzük a tragédiákat” – emelte ki Csép Éva Andrea Maros megyei parlamenti képviselő, a bizottság létrehozásának kezdeményezője.

A képviselő emlékeztetett: az RMDSZ több fontos lépést tett a törvényhozás területén az elmúlt években a családon belüli áldozatok védelme érdekében: elektronikus megfigyelőrendszerrel (lábbilincs) biztosítják a távoltartást, ingyenes jogi asszisztenciát igényelhetnek az áldozatok, elvették a gyerekpénzt a bántalmazótól, amelyet azonnal az édesanya kap meg, állami támogatásban részesülnek azok a munkaadók, akik családon belüli erőszak áldozatát alkalmazzák, elsődlegességet kapnak az áldozatok a szükséglakások, szociális lakások megítélésekor, kötelezően népszerűsíteni kell az audiovizuális tartalmakban az ingyenesen hívható 0800 500 333-as zöldszámot, amely kimondottan az áldozatokat hivatott segíteni, elektronikus regiszter készül a szexuális jellegű bűncselekmények elkövetőiről, valamint az önkormányzatok kötelesek tájékoztatást nyújtani az igénybe vehető szociális szolgáltatásokról, amelyek az áldozat és családja védelmét segítik.

Az idei évben már 34 nőgyilkosság történt Romániában, óránként átlagosan 14 segélyhívás érkezett a hatóságokhoz. Az idei év első hat hónapjában a hatóságok több mint 61 431 bejelentést regisztráltak, több mint 6400 távoltartó határozatot adott ki a bíróság, és több mint 1200 esetben kötelezték az agresszorokat elektronikus nyomkövető viselésére.