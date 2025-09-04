Putyin mellett pózolt két volt kormányfő

Adrian Năstase és Viorica Dăncilă volt román kormányfők magánemberként vettek részt a kínai győzelem napján, és nem képviselték Romániát – közölte tegnap a külügyminiszter egy hírtelevíziónak nyilatkozva.

Oana Toiu arra reagált, hogy Adrian Năstase és Viorica Dăncilă korábbi román miniszterelnökök is láthatók azon a csoportképen, mely a kínai győzelem napja alkalmából tartott pekingi ünnepségen készült. A két szociáldemokrata politikus és Năstase felesége, Dana a leghátsó sorban áll. A fotón Hszi Csin-ping kínai államfő, Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsong­un észak-koreai vezető is rajta van.

A román külügyminiszter hangsúlyozta: Romániát nem képviselik és nem képviselhetik olyan politikusok, akik napjainkban megtiszteltetve odaállnak pózolni Putyin mellé. „Mi nagyon világosan az Európai Unió és stratégiai partnerünk, az Amerikai Egyesült Államok melletti utat választottuk. Ők magán­emberként azt választották, hogy nem képviselik Románia érdekeit” – fogalmazott Toiu. Szerinte egy igazi hazafi nem pózolna olyasvalakivel, aki nemrég még román közösségek által is lakott területeket bombázott Ukrajnában.

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint „nem kötelezi el Romániát” az a tény, hogy Adrian Năstase és Viorica Dăncilă volt miniszterelnökök Vlagyimir Putyin orosz elnök társaságában tűnnek fel a fotón, mert a két egykori kormányfő jelenleg nem tölt be semmiféle köztisztséget.

Nicuşor Dan államfő is azt nyilatkozta, hogy Adrian Năstase és Viorica Dăncilă nem a román állam nevében vett részt a pekingi katonai parádén. „Két magánszemélyről van szó, akik szabad emberek, nem a román állam nevében jártak el” – jelentette ki az elnök.

Ionuț Moșteanu védelmi miniszter kifejtette: a két volt román miniszterelnök pekingi jelenléte „arculcsapás” Románia, a demokrácia és az Európa-pártiság számára. Aláhúzta: a két politikus nem Románia jelenét és jövőjét, hanem „Románia múltját képviseli”.

Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ideiglenes elnöke – mely párthoz a két volt miniszterelnök is tartozik – szintén a politikusok személyes döntésének nevezte a részvételt és hangsúlyozta, hogy nem a pártot képviselték, az ugyanis Európa-párti.