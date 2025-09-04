Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Rendet a rendetlenségben

2025. szeptember 4., csütörtök, Máról holnapra
Mózes László

Noha számosan bírálják, Ilie Bolojan továbbra is maga mögött tudja mind a kormánykoalíciót alkotó négy párt, mind az államfő támogatását. Ez kedden estére egyértelművé vált, miután a Cotroceni-palotában a pártok vezetői hosszasan egyeztettek Nicușor Dan elnökkel. 

Az előzmények némiképp viharosak, a második deficitcsökkentő csomagból kimaradt a helyi közigazgatás reformjára vonatkozó rendelkezés, e kérdést elnapolták, ugyanis hét elején a kormány illetékesei nem ismerték pontosan, hogy országos viszonylatban hányan is dolgoznak az önkormányzatoknál. Ezen átlépve, Bolojan hétfőn este felősségvállalással előterjesztette a parlamentben azt az öt rendelkezést, amely a második csomag gerincét képezi – köztük a bírák és ügyészek nyugdíjazására vonatkozót is. Ezek akkor lépnek érvénybe, ha az ellenzék ígért bizalmatlansági indítványait a parlament elutasítja, ez utóbbinak egyébként meglehetősen nagy az esélye. Amíg politikai támogatása van, Bolojan nem tágít, aligha remélhető, hogy visszatáncol bármelyik intézkedéstől, a héten is rendkívül határozottan állt ki azok mellett, szükségszerűségük, a jövő iránt érzett felelősség mellett érvelve.

Az önkormányzati dolgozókat érintő elbocsátási hullám kapcsán Kelemen Hunor tegnap megjegyezte, egy valós reform jóval több a dolgozók elbocsátásánál. Az RMDSZ elnökének észrevétele azt is egyértelműsíti, hogy ami most, első hullámban történik, az csupán egy gyors, tűzoltás jellegű kiadáscsökkentés, és ez természetesen nem elég: az állami rendszerek – köztük most kiemelt helyen szerepel a helyi közigazgatás – újragondolása, hatékonyabbá tétele jelenti az igazi, immár halaszthatatlan kihívást. 

E tekintetben a mostani „bonyolult” kormánykoalícióban továbbra is lesznek viták, nézeteltérések, ám a feleknek megoldást kell találniuk. És hogy valójában mennyire rendszertelen ez a rendszer, jól tükrözi az a tény is, miszerint a kormánynak – pontosabban a prefektúrákat tömörítő belügyminisztériumnak, illetve a fejlesztési tárcának – mindeddig nem volt naprakész, pontos információja arról, hogy országos viszonylatban hányan és milyen munkakörökben dolgoznak a helyi önkormányzatoknál, e napokban összesítik ezeket az adatokat is.

Rendet teremteni végre a rendetlenségben – ekképp is tömöríthető eme utolsó pillanatokra hagyott, politikai tekintetben hálátlan feladat. Nagy fába vágták a fejszéjüket, Bolojant és kormányát reggeltől estig lehet szidalmazni, lehet a távozásában reménykedni, ám egyet nem lehet: úgy tenni, mintha minden rendben lenne, mintha minden úgy lenne folytatható, mint eddig, és mintha nem kellene állami ágazatokat, szakmai közösségeket érintő, radikális intézkedéseket hozni. 

Valójában sokkal nehezebb életképesebb és méltányosabb állami rendszereket felépíteni, mint most hirtelenjében lefaragni a kiadásokból. Mert kiváltságokat megszüntetni, megszokott kedvezményezettséget, pazarlást felszámolni jóval bonyolultabb, mint kizárólag pénzügyi korlátokat szabni. 

További ellenkezés, tiltakozás is várható, ám mindemellett a lakosság joggal várja el azt is, hogy az eddigi megszorítások mellett hasonló intézkedéseket léptessenek életbe mindenütt, ahol túlköltekezés, túlméretezés, pazarlás tapasztalható. Ne csak a pedagógusok és az elbocsátandó önkormányzati tisztségviselők kényszerüljenek a nadrágszíj meghúzására, a kormánynak minden állami intézményét alaposan, ridegen górcső alá kellene vennie. És ezúttal bizony szétnézhetnek a belügyi alakulatok, a titkosszolgálatok háza táján is, a nyugdíjkorhatár vélhetően az ott dolgozók esetében is kitolható hatvanöt esztendőre.

 

Fotó: gov.ro

 

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Mózes László Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-04 08:00 Cikk megjelenítése: 273 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 7
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 167
szavazógép
2025-09-04: Közélet - Bodor János:

Száz évvel korábbi, mint eddig tudtuk (Kovászna első írásos említése)

Kovászna első írásos említését sokáig az 1548-as oklevélhez kötötték, amelyben „Kowazna” névalakban fordul elő, majd az 1567. évi regestrumban 61 kapuval jegyezték fel. Most azonban új kutatási eredmények világítanak rá, hogy Kovászna története írásos forrásokban közel száz évvel korábbra vezethető vissza, mint ahogy eddig tudtuk.
2025-09-04: Közélet - Hecser László:

Megújult a népi feredő (Bölön)

A bölöni Büdös-forrásnál 2016-ban a Herczeg Ágnes vezette Ars Topia Alapítvány irányításával a Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka keretében építettek népi feredőt, mely az időjárási viszonyok és az erejüket fitogtatók miatt igencsak megérett a felújításra. Tenni akaró emberek és a közbirtokosság összefogásával, némi önkormányzati segítséggel a napokban megújult a szabadon látogatható és használható létesítmény.
rel="noreferrer"