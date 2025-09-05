Kovásznai Városnapok Ma: 9–12 és 15–18 óráig megtekinthető a Gróf Mikó Imre életpályáját, szellemi hagyatékát bemutató magángyűjtemény az Iskola utca 6. szám alatt (Janka-lak);

15–17 óráig élő szoborpark a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpaddal a Városi Művelődési Ház előtti parkban; 16.20-tól a Sicton zenekar koncertje; 17 órától Mikado karatebemutató; 17.30-tól a Kovásznai Tanulók Klubja tánccsoportjainak előadása; 18.30-tól Gyerő József polgármester hivatalos megnyitója; 19 órától a barátosi Ferencz Ernő Fúvós­zenekar koncertje; 20 órától Narcotic Sound-koncert; 21.30-tól a HarMony együttes koncertje.

Szombaton: 9–15 óráig bográcsfőző verseny a Pokolsár Egyesület szervezésében a Sétatéren; 9–12 óráig Letűnt idők portája címmel régiséggyűjtemény (előzetes bejelentkezés a 0762 674 516-os telefonon); 10–12 és 15–17 óráig élő szoborpark a Kőrösi Csoma Sándor Diákszínpaddal; 11–13 óráig arany- és gyémántlakodalmasok köszöntése a Kovásznai Művelődési Központban; 17 órától cigány táncok és mulatós zenék a Kovásznai Cigányzenekarral; 17.40-től Kaly-koncert; 18.30-tól Kaczor Feri-koncert; 19.30-tól Kali Roland-koncert; 20.15-től a Tiszta udvar, rendes ház pályázat díjkiosztója; 20.30-tól Ioana Ignat-koncert; 21.30-tól Rácz Gergő-koncert.

Vasárnap: helyi néptáncegyüttesek fellépése: 11.30-tól Românașul, 12.10-től Junii Covăsneni, 13 órától Recefice, Pitypang, Vizitke és Kicsike; 14.30–20 óráig retróautó-kiállítás; 14.30-tól Csűrös István és a Csíki Góbé Népi Zenekar koncertje a Városi Művelődési Ház udvarán; 16–19.30-ig Ii. Kovásznai Utcazene-fesztivál a Sétatéren; meghívottak: Neo-Gitár Alfa Együttes, Szívmelengetők, Kikapcsolsz!, Sicton; 19.30-tól tombolahúzás a művelődési ház udvarán; 20 órától Theo Rose-koncert; 21.30-tól Nox-koncert; 23 órától tűzijáték.

KULT-ŰR-program: ma 20.30-tól Tiboras & Almos, 21 órától Phäro, 22 órától Csaky, 23.15-től B00st, 0.30-tól Ciggi, 1.30-tól Pici; szombaton 20 órától Iwell, 22 órától Sound Noise, 23 órától Czika, éjfélkor Partydul Kiss FM, 1 órától Hunay, 2 órától AKS.

Kiállítás

ZÁRÓESEMÉNY. Makkai István szobrászművész Rézben érthető című sepsiszentgyörgyi tárlatának zárórendezvényét tartják ma 18 órától az Erdélyi Művészeti Központban. Az érdeklődők jobban megismerhetik a kiállító művészt, és betekintést nyerhetnek a művek játékos, titokzatos világába. Nagy T. Katalin kurátor és Makkai István kiállító művész tárlatvezetést tart. Az eseményen bemutatják a kiállítás háromnyelvű katalógusát, melynek előszavát Nagy T. Katalin és Ungvári-Zrínyi Kata művészettörténészek írták.

Csillagászati látványosság

Lunar Eclipse néven szervezik meg a MindFormers első klubeseményét a dohánygyárban szeptember 7-én, vasárnap este – közölte Sepsiszentgyörgy Önkormányzata. A résztvevők együtt figyelhetik meg a holdfogyatkozást az egykori dohánygyár udvarán. A jelenség 19.37 óra után lesz megfigyelhető, csúcspontja 21.11-re várható. Csere Mihály amatőr csillagász három távcsővel és szakavatott magyarázatokkal segít jobban megérteni a különleges természeti jelenséget. A rendezvény éjfélig tart, rossz idő esetén viszont elmarad. (sz.)

Koncert a Poszkár-tetőn

Ma 17.30 órától a Poszkár-tetői nemzeti emlékhelyen Kiss Kata tart koncertet Magyarnak lenni igenis jó címmel. Közreműködik Albu Erika és háromszéki gyermekek. Az emlékhelyen a koncert előtt két órával megtekinthető a magyar Szent Korona hiteles másolata. A belépő adományjellegű.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat stúdió­termében ma 18 órától a sSoha (14 éven felülieknek), szeptember 27-én, szombaton 11 órától a magyar népmese napja alkalmából A mindentlátó királylány című előadás látható (5 éven felülieknek). Egy jegy ára 10 lej. A helyek száma korlátozott, előzetes helyfoglalás szükséges Szabó Emese közönségszervezőnél a 0754 409 940-es telefonon.

Hitvilág

KILENCED. Ma 16 órától az őrkői Mária, Világ Királynője templomban a Szeretet Misszionáriusai által Szent Kalkuttai Teréz Anya tisztelére végzett kilenced szentmisével fejeződik be.

ZARÁNDOKLAT A MÁRIA ÚTON. A Romániai Mária Út Egyesület szeptember 6-án zarándoklatra hív mindenkit, aki szívében hordozza a reményt – önmagáért, családjáért, közösségéért vagy a világért. A csíksomlyóra tervezett zarándokprogramok: 8 órakor indulás a göröcsfalvi templomtól és a gyimesfelsőloki Mária-szobortól; 9 órakor indulás a csíkszentimrei templomtól; 13 órakor indulás a csíkdelnei Szent János-templomtól a felcsíki zarándokokkal; 13.30 órakor indulás a zsögödi templomtól az alcsíki zarándokokkal és a Szent Kereszt-templomtól; 14 órakor indulás a Szent Ágoston-templomtól; 16 órától Keresztút a Jézus-hágón; 18 órától hálaadó szentmise a csíksomlyói kegytemplomban; 22 órától virrasztás a kegytemplomban 7.30-ig.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Rosszfiúk (magyarul beszélő amerikai animációs családi akciófilm), 16.30-tól Marakuda legendája (románul beszélő orosz családi animációs kalandfilm), 18.15-től Több­esélyes szerelem (magyarul beszélő amerikai–finn romantikus filmdráma), 18.15-től F1 (román feliratos amerikai sportfilm), 20.30-tól Egy százalék indián (magyar filmdráma), 21 órától Mindenki szereti Toudát (román feliratos svéd–francia–holland–marokkói musical).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (0267 351 057) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivá­sárhelyen ma az Állomás utcai Help Net (0267 360 520), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Nagybaconban. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. Ojtozban ma és holnap 8–16 óráig; Sepsibodokon és Előpatakon ma 9–14 óráig; Sepsiszentgyörgyön az Oltmező úton szombaton 8.30–16.30 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén ezen a hétvégén, szeptember 6-án és 7-én termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.