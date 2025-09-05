Elhalálozás
Oly halkan mentél, mint ahogy a szél simogatja a nyári rét szívét. Nem szóltál, csak elindultál csendben, de örökké itt vagy bennünk, lelkünkben. Szíved meleg volt, mint a nap sugara, minden mosolyod ajándék, maga a csoda. Anyánk voltál, támasz, fény és otthon, nagymamaként meséltél csodákról boldogan. Tanítottál szeretni, élni, bízni, könnyeink most érted hullnak. De tudjuk, nem múltál el egészen, csak átköltöztél egy csendesebb helyre. Ott őrzöd majd minden léptünk nyomát, vigyázol ránk – suttogva, szelíden, tovább.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, keresztanya, sógornő, jó
rokon és szomszéd,
a sepsibesenyői
özv. AMBARUS TERÉZ
(szül. PÁLL)
szerető szíve életének 88., özvegységének 14. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunkat 2025. szeptember 6-án 14 órakor kísérjük utolsó földi útjára
a családi háztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugodj békében, drága
lélek, szívünkben örökké
élni fog emléked.
Szerető családja
Részvét
Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Simon Lenkének, osztozunk édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Székely Mikó Kollégium tantestülete és munkaközössége
Megemlékezés
Hiányod örökké fáj, emléked örökké él. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára,
SIMON MÁRIA
MAGDOLNÁRA (szül. KOVÁCS)
halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Ülj le egy percre s gyújts egy gyertyát, / Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. /
A halállal a létnek nem
szakad vége, / Emlékezz rá
s veled marad örökre.
Fájó szívvel emlékezünk
az árkosi DEZSŐ RÓZÁRA
(szül. MOLNÁR)
halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
Az ő szíve már nem fáj, de az enyém vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik.
A szívemben örökké él és ott is marad.
Fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
BEDE ÉVÁRA
halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Nyugodjál
békében, Nyuszikám.
Bánatos özvegye
és családja
Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, / hiszen napként az égen nektek ragyogok. / Ha szép idő van és kék az ég, / jusson eszetekbe sok szép emlék. / Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, / hiszen
szívetekben jó helyen vagyok. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi
FETÉS ILONÁRA
(szül. BALOGH)
halálának hatodik hónapjában. Soha nem halványul
szívünkben emléked, soha nem szűnik meg lelkünk
gyásza érted.
A gyászoló család
Fájó szívvel emlékezünk
a málnási
BABOS ALBERTRE
halálának 5. évfordulóján.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
