Elhalálozás

Oly halkan mentél, mint ahogy a szél simogatja a nyári rét szívét. Nem szóltál, csak elindultál csendben, de örökké itt vagy bennünk, lelkünkben. Szíved meleg volt, mint a nap sugara, minden mosolyod ajándék, maga a csoda. Anyánk voltál, támasz, fény és otthon, nagymamaként meséltél csodákról boldogan. Tanítottál szeretni, élni, bízni, könnyeink most érted hullnak. De tudjuk, nem múltál el egészen, csak átköltöztél egy csendesebb helyre. Ott őrzöd majd minden léptünk nyomát, vigyázol ránk – suttogva, szelíden, tovább.

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, keresztanya, sógornő, jó

rokon és szomszéd,

a sepsibesenyői

özv. AMBARUS TERÉZ

(szül. PÁLL)

szerető szíve életének 88., özvegységének 14. évében megszűnt dobogni.

Drága halottunkat 2025. szeptember 6-án 14 órakor kísérjük utolsó földi útjára

a családi háztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugodj békében, drága

lélek, szívünkben örökké

élni fog emléked.

Szerető családja

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Simon Lenkének, osztozunk édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában.

A Székely Mikó Kollégium tantestülete és munkaközössége

Megemlékezés

Hiányod örökké fáj, emléked örökké él. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára,

SIMON MÁRIA

MAGDOLNÁRA (szül. KOVÁCS)

halálának harmadik év­fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Ülj le egy percre s gyújts egy gyertyát, / Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. /

A halállal a létnek nem

szakad vége, / Emlékezz rá

s veled marad örökre.

Fájó szívvel emlékezünk

az árkosi DEZSŐ RÓZÁRA

(szül. MOLNÁR)

halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Az ő szíve már nem fáj, de az enyém vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik.

A szívemben örökké él és ott is marad.

Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

BEDE ÉVÁRA

halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Nyugodjál

békében, Nyuszikám.

Bánatos özvegye

és családja

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, / hiszen napként az égen nektek ragyogok. / Ha szép idő van és kék az ég, / jusson eszetekbe sok szép emlék. / Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, / hiszen

szívetekben jó helyen vagyok. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

FETÉS ILONÁRA

(szül. BALOGH)

halálának hatodik hónapjában. Soha nem halványul

szívünkben emléked, soha nem szűnik meg lelkünk

gyásza érted.

A gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk

a málnási

BABOS ALBERTRE

halálának 5. évfordulóján.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

