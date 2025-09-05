Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. szeptember 5., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás

Oly halkan mentél, mint ahogy a szél simogatja a nyári rét szívét. Nem szóltál, csak elindultál csendben, de örökké itt vagy bennünk, lelkünkben. Szíved meleg volt, mint a nap sugara, minden mosolyod ajándék, maga a csoda. Anyánk voltál, támasz, fény és otthon, nagymamaként meséltél csodákról boldogan. Tanítottál szeretni, élni, bízni, könnyeink most érted hullnak. De tudjuk, nem múltál el egészen, csak átköltöztél egy csendesebb helyre. Ott őrzöd majd minden léptünk nyomát, vigyázol ránk – suttogva, szelíden, tovább.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, keresztanya, sógornő, jó 
rokon és szomszéd, 
a sepsibesenyői
özv. AMBARUS TERÉZ
(szül. PÁLL)
szerető szíve életének 88., özvegységének 14. évében megszűnt dobogni.
Drága halottunkat 2025. szeptember 6-án 14 órakor kísérjük utolsó földi útjára 
a családi háztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Nyugodj békében, drága 
lélek, szívünkben örökké 
élni fog emléked.
Szerető családja
1120373

 

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Simon Lenkének, osztozunk édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
A Székely Mikó Kollégium tantestülete és munkaközössége
1120371

 

Megemlékezés

Hiányod örökké fáj, emléked örökké él. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, 
SIMON MÁRIA 
MAGDOLNÁRA (szül. KOVÁCS)
halálának harmadik év­fordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120372

Ülj le egy percre s gyújts egy gyertyát, / Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. / 
A halállal a létnek nem 
szakad vége, / Emlékezz rá 
s veled marad örökre. 
Fájó szívvel emlékezünk 
az árkosi DEZSŐ RÓZÁRA 
(szül. MOLNÁR) 
halálának hetedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335318

Az ő szíve már nem fáj, de az enyém vérzik, mert a fájdalmat csak az élők érzik. 
A szívemben örökké él és ott is marad. 
Fájó szívvel emlékezünk 
a sepsiszentgyörgyi 
BEDE ÉVÁRA 
halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Nyugodjál 
békében, Nyuszikám.
Bánatos özvegye 
és családja
4335319

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, / hiszen napként az égen nektek ragyogok. / Ha szép idő van és kék az ég, / jusson eszetekbe sok szép emlék. / Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, / hiszen 
szívetekben jó helyen vagyok. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi 
FETÉS ILONÁRA 
(szül. BALOGH) 
halálának hatodik hónapjában. Soha nem halványul 
szívünkben emléked, soha nem szűnik meg lelkünk 
gyásza érted.
A gyászoló család
4335329

Fájó szívvel emlékezünk 
a málnási 
BABOS ALBERTRE 
halálának 5. évfordulóján. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335331

