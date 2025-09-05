Története ötödik idényét kezdi a Háromszéki Ágyúsok jégkorongcsapat, amely vasárnap 18.30-tól a címvédő Gyergyói Hoki Klub együttesét fogadja a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán a romániai bajnokságban. Kertész Zoltán tanítványainak szeptemberben nyolc mérkőzésük lesz, ezek közül négy találkozót hazai környezetben játszanak.

Szerdán a Szuperkupa-mérkőzéssel hivatalosan is elkezdődött a 2025–2026. évi romániai jégkorongidény. A bajnokságban és a Román Kupában egyaránt címvédő Gyergyói Hoki Klub, illetve a mindkét sorozatban ezüstérmes Brassói Corona közel telt ház előtt feszült egymásnak a Remete Ice Arénában. A kiegyenlített és izgalmas találkozón a barcasági alakulat 4–2-re diadalmaskodott, így a gyergyószentmiklósi együttesnek nem sikerült megtartania a tavaly megszerzett serleget.

A kilenccsapatos pontvadászat ma négy összecsapással rajtol, többek között a címvédő Hargita megyei gárda és az újonc Bukaresti Red Hawks mérkőzik meg a Remete Ice Arénában, majd vasárnap 18.30-tól a Háromszéki Ágyúsok is jégre lépnek, akik szintén Markus Juurikkala legénységével néznek farkasszemet a Deme László Műjégpályán. A háromszéki együttesben nagy mozgás nem történt: Molnár Zsombor Brassóba igazolt, a fiatal István Sándor szintén távozott, míg Márton Koppány és Részegh Zsolt befejezte pályafutását. Helyettük jött a 18 éves sepsiszentgyörgyi Kertész Ákos, a litván Lukas Žukauskas, a svéd Markus Magnusson, illetve érkezik az orosz Vitalij Karamnov.

Rajtuk kívül a gárda korábbi játékosa, Szergej Pajor is visszatért Háromszékre, elsősorban utánpótlásedzőként dolgozik a Királypingvinek Jégkorong Klub és a HC Bikák közös csapatainál (U15 és U17), másodsorban pedig leigazolták a 41 éves játékost, így szükség esetén bevethető, ha esetleg a légiósok közül bárki sérüléssel bajlódna. A tapasztalt csatár 2021 és 2023 között 55 összecsapáson öltötte magára a narancs-kék mezt, ezeken 35 gólt szerzett és kiosztott 43 asszisztot. Ezt követően egy szezont a Galaci Dunărea kötelékében töltött, 26 találkozón 12 találat és 27 gólpassz volt a mérlege.

A székelyföldi alakulat a hétvégén megkezdi története ötödik idényét: szeptemberben nyolc mérkőzése lesz, öt a bajnokságban és három a Román Kupában. Ezek közül négy meccset hazai környezetben játszik: vasárnap 18.30-tól a címvédő Gyergyói Hoki Klub látogat Kézdivásárhelyre, aztán 19-én és 20-án a Sportul Studențesc utazik Háromszékre, míg 24-én a Csíkszeredai Sportklub együttesét fogadja a Deme László Műjégpályán. A Kertész Zoltán irányította jégkorongozókra 12-én és 13-án két rangadó vár a Bukaresti Steaua vendégeként, majd a narancs-kék mezesek 29-én és 30-án a Galaci CSM otthonában küzdenek a pontokért.

„Jó nyári felkészülésen vagyunk túl, az elmúlt egy hónapban a jeges edzések minden percét próbáltuk a végletekig kihasználni, hogy előrébb lépjünk, illetve arra törekedtünk, hogy az a kohézió, amely minket jellemez, a folytatásban is megmaradjon. Az elmúlt időszakban érkezett néhány új játékos, még sokat kell dolgoznunk, ugyanakkor az idény elején járunk, természetes, hogy vannak hibák, viszont bízom benne, sikerül finomítani és csiszolni a játékunkon. A Gyergyói Hoki Klub vasárnapig három találkozót játszik, a Szuperkupa-mérkőzés után két bajnoki meccsük is lesz, reméljük, erős kerettel érkeznek hozzánk, hiszen az az igazi kihívás, ezáltal megmérettethetnénk magunkat és látnánk, hányadán állunk” – nyilatkozta László Arnold, a Háromszéki Ágyúsok kapusa.