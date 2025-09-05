A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 21.45-től Írországban kezdi a világbajnoki selejtezősorozatot, majd kedden a Nemzetek Ligája-győztes portugál csapatot fogadja a Puskás Arénában. A tét óriási, ugyanis Magyarország 1986 óta nem szerepelt világbajnokságon, így Marco Rossi együttese történelmi lehetőség előtt áll. A jövő évi tornát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi. A német Harm Osmers által vezetett mérkőzést a Digi Sport 2, a Prima Sport 2 és az M4 Sport élőben közvetíti.

Szoboszlai Dominik, a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya szerint a világbajnoki selejtezők során „tényleg mindenkire szükség van, az egész országra”, ezért azt kéri a szurkolóktól, hogy bízzanak a játékosokban. Az angol bajnoki címvédő Liverpool légiósa úgy fogalmazott: „valószínűleg lesz olyan is, aki nagyon fog örülni, ha nem sikerül”, de arra kéri a magyar embereket, hogy a többség álljon a válogatott mögött, mert „ha nem sikerül, nem azért lesz, mert mi nem akartuk”.

„Minden egyes alkalommal, amikor bárkivel beszélgetek, akkor az van a középpontban, hogy akarni kell és mindent ki kell adnod magadból a pályán. Lesz szerencsésebb és lesz szerencsétlenebb napod, de ha az elejétől a végéig küzdesz, akkor senkinek egy szava sem lehet, mert megtettél mindent. Csapatként mindent meg kell tennünk, védekezni, ütközni és minden mást, mert ezt senki nem fogja helyettünk megtenni” – jelentette ki a 24 éves futballista, hozzátéve: minél többet küzd egy alakulat, annál gyakrabban áll mellé a szerencse.

„Ha egyvalaki küzd, akkor a másik is csatlakozik hozzá, aztán jön mindenki, jön a kezdőbe jelölt tizenegy játékos, jönnek a cserék és jön az egész ország. Higgye el mindenki, hogy mi is ki akarunk jutni a vb-re. Nagy álmom, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, ami örökké emlékezetes lehet, de reálisnak kell maradnunk, hiszen a portugál válogatottat senkinek sem kell bemutatni, az íreknél a fél együttes a Premier League-ben játszik, az örményeknek pedig ugyanúgy megvannak a saját jó játékosaik. Nem lesz egyszerű, de megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle” – mondta.

A csapatkapitány arra is kitért, kedvez a válogatottnak, hogy idegenben kezdi a selejtezőt, és szerinte ha az ír fővárosban egy pontot szereznek, az is sokat érhet a végelszámolásnál. „Úgy gondolom, hogy nem kell túlgondolni ezt, mert ez nem egy döntő, hanem egy hosszú távú folyamat, majd a döntő, az itthon lesz ellenük. Ott majd lehet kockáztatni” – jelentette ki Szoboszlai Dominik.

A Football Meets Data kutatása alapján a magyar válogatottnak mindössze négy százalék az esélye arra, hogy megnyerje selejtezőcsoportját. Az elemzőoldal számítása szerint Portugália az egyértelmű favorit: 94 százalékos esélyt adnak arra, hogy megnyerik a négyest, hat mérkőzésükből legalább ötöt sikerrel zárnak. A kutatás alapján a magyar együttesnek a pótselejtezőt érő második helyre van a legnagyobb, 59 százalékos esélye. A csoportgyőzelemre mindössze négy, a kiesést jelentő harmadik helyre pedig 32 százalékot adnak.