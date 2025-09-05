Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Döntöttek a tanulói ösztöndíjakról

2025. szeptember 5., péntek, Belföld

Jóváhagyta a kormány tegnapi ülésén a tanulói ösztöndíjak odaítélésének módszertanát. A kormányhatározat négy típusú ösztöndíjról rendelkezik.

  Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

A havi 450 lejes érdemösztöndíjra a 9-esnél nagyobb médiájú diákok jogosultak, de osztályonként a tanulóknak legfeljebb a 15 százaléka. Emellett érdemösztöndíjban részesülnek az országos és nemzetközi tanulmányi és tantárgyversenyeken díjat nyert tanulók.

A havi 300 lejes szociális ösztöndíjat a hátrányos anyagi-társadalmi helyzetű tanulók igényelhetik a tanévkezdéstől számított 25 naptári napon belül. Odaítélésének egyik kritériuma a családtagonkénti havi nettó jövedelem, de az árva és fél­árva, az egyszülős családban nevelkedő, valamint a daganatos és/vagy krónikus betegségekben szenvedő iskolások is jogosultak rá.

A szintén havi 300 lej értékű úgynevezett technológiai ösztöndíjat azok a szakközépiskolások igényelhetik, akik az előző tanévben valamennyi tantárgyból „nagyon jó” minősítést szereztek, a magaviseleti jegyük pedig 10-es volt.

A kiskorú anyáknak szánt ösztöndíj az iskolaelhagyást hivatott megelőzni, havi összege 700 lej lesz – közölte a kormány.

A tájékoztatás szerint az iskoláknak minden hónap 20-áig kell kifizetniük az előző hónapra járó ösztöndíjakat. A becslések szerint decemberig a tanulói ösztöndíjak mintegy 4 milliárd lejes terhet rónak a költségvetésre.

