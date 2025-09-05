A bírák megtámadják a törvénytervezetet

A legfelsőbb bíróság tegnap közölte, hogy bíráik egyöntetű döntése értelmében megtámadják az alkotmánybíróságon a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító jogszabályt. Az intézmény közleménye szerint a bírák ezzel a döntéssel is értésre adták, hogy határozottan elleneznek minden olyan kísérletet, amely a bírói kar függetlenségének és alkotmányos státuszának gyengítésére irányul.

A legfelsőbb bíróság szerint a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény szembemegy „nem kevesebb mint 37” korábbi alkotmánybírósági határozattal, ugyanakkor sérti többek között a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlenségének elvét, a jogbiztonság elvét, valamint a visszaható hatály tilalmának elvét is. A bírák azt is felróják, hogy a döntéshozók elmulasztották kikérni a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) kötelező véleményezését a jogszabály végleges formájáról, és figyelmen kívül hagyták a parlamenti felelősségvállalás eljárásával kapcsolatos alkotmányos rendelkezéseket.

A bírák alkotmányos státusza nem „kiváltság”, hanem a jogállamiság és a demokrácia „alapvető garanciája”, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni – hívták fel a figyelmet a közleményben.

A kormány szerdán vállalt felelősséget a parlamentben a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetért, amely a második deficitcsökkentő csomag részét képezi. A parlamentben tartott akkori felszólalásában Ilie Bolojan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a romániai bírák és ügyészek 48–49 évesen vonulnak nyugdíjba, és az átlagnyugdíjuk meghaladja a 24 ezer lejt. A vezetői tisztséget betöltött bírák juttatása a 35–40 ezer lejt is eléri.

A kormány által előterjesztett törvénytervezet megszab egy 10 éves átmeneti időszakot, amelynek a végére 65 évre nő a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatára, a nyugdíjra jogosító szolgálati idő pedig a jelenlegi 25 évről 35 évre emelkedik. Emellett a nyugdíjuk az utolsó nettó fizetésük 70 százaléka lesz a jelenlegi 100 százalék helyett – sorolta a reform fő elemeit a miniszterelnök, aki szerint így is „jelentős összegű” lesz a bírák és ügyészek nyugdíja.