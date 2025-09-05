Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A bírák megtámadják a törvénytervezetet

2025. szeptember 5., péntek, Belföld

A legfelsőbb bíróság tegnap közölte, hogy bíráik egyöntetű döntése értelmében megtámadják az alkotmánybíróságon a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító jogszabályt. Az intézmény közleménye szerint a bírák ezzel a döntéssel is értésre adták, hogy határozottan elleneznek minden olyan kísérletet, amely a bírói kar függetlenségének és alkotmányos státuszának gyengítésére irányul.

  • Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

A legfelsőbb bíróság szerint a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvény szembemegy „nem kevesebb mint 37” korábbi alkotmánybírósági határozattal, ugyanakkor sérti többek között a jogállamiság és az igazságszolgáltatás függetlenségének elvét, a jogbiztonság elvét, valamint a visszaható hatály tilalmának elvét is. A bírák azt is felróják, hogy a döntéshozók elmulasztották kikérni a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) kötelező véleményezését a jogszabály végleges formájáról, és figyelmen kívül hagyták a parlamenti felelősségvállalás eljárásával kapcsolatos alkotmányos rendelkezéseket.

A bírák alkotmányos státusza nem „kiváltság”, hanem a jogállamiság és a demokrácia „alapvető garanciája”, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni – hívták fel a figyelmet a közleményben.

A kormány szerdán vállalt felelősséget a parlamentben a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetért, amely a második deficitcsökkentő csomag részét képezi. A parlamentben tartott akkori felszólalásában Ilie Bolojan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a romániai bírák és ügyészek 48–49 évesen vonulnak nyugdíjba, és az átlagnyugdíjuk meghaladja a 24 ezer lejt. A vezetői tisztséget betöltött bírák juttatása a 35–40 ezer lejt is eléri.

A kormány által előterjesztett törvénytervezet megszab egy 10 éves átmeneti időszakot, amelynek a végére 65 évre nő a bírák és ügyészek nyugdíjkorhatára, a nyugdíjra jogosító szolgálati idő pedig a jelenlegi 25 évről 35 évre emelkedik. Emellett a nyugdíjuk az utolsó nettó fizetésük 70 százaléka lesz a jelenlegi 100 százalék helyett – sorolta a reform fő elemeit a miniszterelnök, aki szerint így is „jelentős összegű” lesz a bírák és ügyészek nyugdíja.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-05 08:00 Cikk megjelenítése: 316 Olvasóink értékelése: 3 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 192
szavazógép
2025-09-05: Belföld - :

Döntöttek a tanulói ösztöndíjakról

Jóváhagyta a kormány tegnapi ülésén a tanulói ösztöndíjak odaítélésének módszertanát. A kormányhatározat négy típusú ösztöndíjról rendelkezik.
2025-09-05: Belföld - :

Négy bizalmatlansági indítványt nyújtottak be

Négy bizalmatlansági indítványt nyújtott be a kormány ellen szerdán késő este a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR). Ezeket tegnap délelőtt ismertették a parlamentben. A párt közleménye szerint ez a válaszuk arra, hogy a Bolojan-kabinet parlamenti vita és szavazás nélkül vállal felelősséget a megszorító intézkedések újabb csomagjáért.
rel="noreferrer"